CHP ve HDP, TSK'nın Irak ve Suriye'de PKK'nın başını ezmeye hayırd dedi

TBMM'de dün önemli günlerinden birini yaşadı. Cumhurbaşkanlığının Irak ve Suriye'de asker bulundurulmasının süresini 2 yıl daha uzatan tezkere kabul edildi. Görüşmelere MHP lideri Bahçeli de katıldı. Tezkerenin TBMM'ye sunulmasından bu yana "kerhen de olsa destek vereceğiz" imasında bulunan CHP, son dakika fikir değiştirdi. Bu skandal kararı açıklamak Özgür Özel'e kaldı. Özel, CHP'li vekillere kararlarını anlattı. CHP ve HDP, kol kola tezkere için "hayır" oyu kullandı. Tezkere, AK Parti ve MHP'nin oyları ile kabul edildi. Oylamada, Millet İttifakı'nın diğer ortağı İyi Parti'nin yanı sıra CHP'den kopan Muharrem İnce ve arkadaşlarının kurduğu Memleket Partisi milletvekilleri ise "evet" oyu kullandı.