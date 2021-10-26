27 Ekim 11. ve 12. sınıf Kazanım Değerlendirme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB lise kazanım testleri cevap anahtarı yayınlandı mı?

MEB KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI HAKKINDA

MEB 81 ilde kazanım değerlendirme uygulamasını başlattığını duyurdu. 4 milyon 565 bin 916 öğrencinin katılacağı kazanım değerlendirme uygulaması ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklama yaptı. Bakan Özer, "Kazanım değerlendirme uygulamasını 7, 8, 11 ve 12'nci sınıflarda eğitim gören toplam 4 milyon 565 bin 916 öğrencinin katılımıyla bugün başlatıyoruz." dedi.

Mahmut Özer, Bakanlık olarak Kovid-19 salgın sürecinden kaynaklı ortaya çıkan geçmiş öğrenme kayıplarının tespit edilerek değerlendirilmesi amacıyla bu uygulamanın yapılacağını ifade etti.