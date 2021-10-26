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    • 27.10.2021 06:33
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    27 Ekim 11. ve 12. sınıf Kazanım Değerlendirme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB lise kazanım testleri cevap anahtarı yayınlandı mı?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaokul ve lise öğrencileri için kazanım değerlendirme uygulaması başlatıldı. Bu bağlamda, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, kazanım değerlendirme uygulamaları konulu yeni bir yazı gönderdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Kazanım değerlendirme uygulamasını 7, 8, 11 ve 12'nci sınıflarda eğitim gören toplam 4 milyon 565 bin 916 öğrencinin katılımıyla başlatıyoruz.” ifadelerine yer verdi. Peki, 27 Ekim 11. ve 12. sınıf Kazanım Değerlendirme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB lise kazanım testleri cevap anahtarı yayınlandı mı? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    27 Ekim 11. ve 12. sınıf Kazanım Değerlendirme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    MEB tarafından başlatılan Kazanım Değerlendirme Sınavı 26 - 27 Ekim tarihinde uygulacağı duyurulmuştu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından dün yapılan açıklamada, "Bakanlığımıza bağlı resmî ortaokullardaki 7 ve 8'inci sınıf öğrencileri bugün Türkçe, fen bilimleri ve matematik derslerinden oluşan kazanım değerlendirme uygulamasına alınacak. Liselerdeki 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik kazanım değerlendirme uygulaması ise 27 Ekim'de Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya ve biyoloji derslerine yönelik uygulanacak." ifadelerine yer verildi. Bu gelişmeler sonrası, "27 Ekim 11. ve 12. sınıf Kazanım Değerlendirme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB lise kazanım testleri cevap anahtarı yayınlandı mı?" Sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte detaylar!

    MEB KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI HAKKINDA

    MEB 81 ilde kazanım değerlendirme uygulamasını başlattığını duyurdu. 4 milyon 565 bin 916 öğrencinin katılacağı kazanım değerlendirme uygulaması ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklama yaptı. Bakan Özer, "Kazanım değerlendirme uygulamasını 7, 8, 11 ve 12'nci sınıflarda eğitim gören toplam 4 milyon 565 bin 916 öğrencinin katılımıyla bugün başlatıyoruz." dedi.

    Mahmut Özer, Bakanlık olarak Kovid-19 salgın sürecinden kaynaklı ortaya çıkan geçmiş öğrenme kayıplarının tespit edilerek değerlendirilmesi amacıyla bu uygulamanın yapılacağını ifade etti.

    KAZANIM DEĞERLENDİRME UYGULAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Bakan Özer yaptığı açıklamada, "Yarın ve 27 Ekim'de ilk defa Türkiye'de 7, 8, 11 ve 12'nci sınıflarda, Türkçe, Matematik ve Fen Bilimlerinde öğrenme kayıtlarını tespit etmeye yönelik bir kazanım değerlendirme uygulaması başlatıyoruz. Bu uygulamaya yaklaşık 4 buçuk milyon öğrencimiz katılacak." diye konuştu.

        KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVINA KİMLER GİRECEK?

        Mahmut Özer, Bakanlık olarak Kovid-19 salgın sürecinden kaynaklı ortaya çıkan geçmiş öğrenme kayıplarının tespit edilerek değerlendirilmesi amacıyla bugün ve yarın ilk kez 7, 8, 11 ve 12'inci sınıf öğrencilerine yönelik kazanım değerlendirme uygulamasının yapılacağını, çalışmanın 81 ilde uygulanacağını dile getirdi.

        ÖĞRENME KAYIPLARI TESPİT EDİLECEK!

        Bakan Özer, uygulamaya ilişkin şu bilgileri verdi:

        "Kazanım değerlendirme uygulamasını 7, 8, 11 ve 12'nci sınıflarda eğitim gören toplam 4 milyon 565 bin 916 öğrencinin katılımıyla bugün başlatıyoruz. Öğrencilerimiz kendi okullarında bu uygulama programına alınacaklar. Kazanım değerlendirme uygulamasıyla öğrencilerimizin öğrenme kayıplarını tespit edip telafi edecek şekilde programlarımızı yeniden güncelleyeceğiz. Eğitim öğretim yılı boyunca bu desteklerimizi sürekli çeşitlendirerek kapasitesini artıracağız.

        Bu kapsamda, Bakanlığımıza bağlı resmî ortaokullardaki 7 ve 8'inci sınıf öğrencileri bugün Türkçe, fen bilimleri ve matematik derslerinden oluşan kazanım değerlendirme uygulamasına alınacak. Liselerdeki 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik kazanım değerlendirme uygulaması ise 27 Ekim'de Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya ve biyoloji derslerine yönelik uygulanacak. Uygulamaya 7'nci sınıf düzeyinde 1 milyon 275 bin 865, 8'inci sınıf düzeyinde 1 milyon 233 bin 639, 11'inci sınıf düzeyinde 1 milyon 137 bin 762 ve 12'nci sınıf düzeyinde 918 bin 650 öğrenci olmak üzere toplam 4 milyon 565 bin 916 öğrenci katılacak."
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        Haberler Güncel 27 Ekim 11. ve 12. sınıf Kazanım Değerlendirme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB lise kazanım testleri cevap anahtarı yayınlandı mı?
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