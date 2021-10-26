MEB tarafından başlatılan Kazanım Değerlendirme Sınavı 26 - 27 Ekim tarihinde uygulacağı duyurulmuştu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından dün yapılan açıklamada, "Bakanlığımıza bağlı resmî ortaokullardaki 7 ve 8'inci sınıf öğrencileri bugün Türkçe, fen bilimleri ve matematik derslerinden oluşan kazanım değerlendirme uygulamasına alınacak. Liselerdeki 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik kazanım değerlendirme uygulaması ise 27 Ekim'de Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya ve biyoloji derslerine yönelik uygulanacak." ifadelerine yer verildi. Bu gelişmeler sonrası, "27 Ekim 11. ve 12. sınıf Kazanım Değerlendirme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB lise kazanım testleri cevap anahtarı yayınlandı mı?" Sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte detaylar!
MEB KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI HAKKINDA
MEB 81 ilde kazanım değerlendirme uygulamasını başlattığını duyurdu. 4 milyon 565 bin 916 öğrencinin katılacağı kazanım değerlendirme uygulaması ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklama yaptı. Bakan Özer, "Kazanım değerlendirme uygulamasını 7, 8, 11 ve 12'nci sınıflarda eğitim gören toplam 4 milyon 565 bin 916 öğrencinin katılımıyla bugün başlatıyoruz." dedi.
Mahmut Özer, Bakanlık olarak Kovid-19 salgın sürecinden kaynaklı ortaya çıkan geçmiş öğrenme kayıplarının tespit edilerek değerlendirilmesi amacıyla bu uygulamanın yapılacağını ifade etti.
KAZANIM DEĞERLENDİRME UYGULAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?
Bakan Özer yaptığı açıklamada, "Yarın ve 27 Ekim'de ilk defa Türkiye'de 7, 8, 11 ve 12'nci sınıflarda, Türkçe, Matematik ve Fen Bilimlerinde öğrenme kayıtlarını tespit etmeye yönelik bir kazanım değerlendirme uygulaması başlatıyoruz. Bu uygulamaya yaklaşık 4 buçuk milyon öğrencimiz katılacak." diye konuştu.