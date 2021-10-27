BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den flaş tezkere ifşası: CHP, HDP’nin korkusuyla ‘evet’ diyemedi

Destici, Orta Doğu'da yaşanan her gelişmenin Türkiye'ye doğrudan tesirlerinin olduğunu ve Türkiye'ye bölge ile ilgili alınacak tüm uluslararası kararlara ve müdahalelere katkı sağlamaya ve içerisinde olmaya ya da inisiyatif almaya mecbur kıldığını söyledi.

Destici, "Ayrıca, Irak ve Suriye'ye yapılacak sınır ötesi operasyonlar konusunda Cumhurbaşkanlığına verilen yetkinin iki yıl daha uzatılması üzerine de birtakım tartışmalar yaşandı. Türkiye'nin Güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan gelişmeler ve devam eden çatışma ortamı, milli güvenliğimiz ve sınırlarımızın her iki tarafında yaşayan siviller açısından da önemli bir risk taşıyor. Komşumuz Irak'ın toprak bütünlüğüne, milli birliğinin ve istikrarının korunmasına büyük önem veriyoruz. Şu anda Irak'ta tam bir toprak bütünlüğünden ve toprak güvenliğinden bahsedebilir miyiz?. Irak kendi topraklarını kontrol etse, burada teröristleri çıkarsa, teröre müsaade etmese Türkiye niye Sınır Ötesi Harekat yapsın ki?. Irak kendi topraklarında teröristleri yok edemediği için ve terörü söndüremediği için Türkiye müdahale ediyor. Türkiye'ye o topraklardan terör saldırıları ve terörist girişleri devam ettiği için Türkiye oralara harekat düzenliyor. Bizim hiç kimsenin toprak bütünlüğünde gözümüz yok. Aynı durum Suriye'nin kuzeyi için de geçerli. Sadece Türkiye harekât yapıyormuş gibi bir algı oluşturarak buna karşı çıkmak anlıyoruz küresel emperyalist güçlerin taşeronu olmaktan başka bir şey değildir. Terör örgütlerinin sözcülüğü dışında başka bir şey değildir. Türkiye'nin harekatından rahatsız PKK'nın meclisteki temsilcisi, uzvu olan sözde parti ABD'nin, Rusya'nın ve diğer uluslararası güçlerin harekatlarına niye karşı çıkmıyor?" dedi.

"MİLLET BUNLARIN CEVABINI BEKLİYOR"