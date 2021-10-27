28 Ekim okullar, noterler, hastaneler, bankalar, devlet daireleri açık mı olacak? 29 Ekim tatili kaç gün?

Tüm illerden vatandaşlar 29 Ekim tatili kaç gün? 28 Ekim resmi tatil mi? Sorularının yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırır oldu. Özellikle devlet kurumlarında işleri olanlar ve halletmek isteyenler tatilin nasıl uygulanacağını merak etmeye başladı. 6 Eylül itibariyle yüzyüze eğitime başlayan milyonlarca öğrenci de kaç gün tatil yapabileceğini heyecanla beklemeye başladı. Peki Okullar, noterler, hastaneler, bankalar, devlet daireleri açık mı olacak? Devlet kurumlarında işleri olanlar Pazartesi gününü mü bekleyecek? İşte detaylar!
29 EKİM RESMİ TATİL Mİ? 28 EKİM TATİL Mİ OLACAK?
29 Ekim Cuma günü, her yıl olduğu gibi kamu kurum ve kuruluşlarına ilaveten okullar da tatil olacak. Dolayısıyla 28 Ekim tarihinde yarım gün izinli olan bir kişi, 4 günlük izin kullanma hakkına sahip olabilecek.
Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.
29 EKİM'DE NOTERLER AÇIK MI?
Resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında noterler de bulunmakta. 29 Ekim'de noterler de kapalı olacak. 29 Ekim'de de resmi tatil nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak. Bankalar, okullar, noterler, PTT'ler, kargolar ve devlet daireleri 29 Ekim'de faaliyette olmayacak.