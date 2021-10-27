Fondaş Şirin Payzın’ın tezkere hazımsızlığı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Kürt sorununun çözüm yerini parlamento olarak görenler tezkereye 'hayır' demelidir. Tezkereye 'evet' demeniz bu kadim sorunun çözümsüz kalmasına hizmet etmektir. Bundan kaçının." dedi.

Türkiye'nin, komşusu Irak'ın toprak bütünlüğünün, milli birliğinin ve istikrarının korunmasına büyük önem atfettiği belirtilen tezkerede, "Diğer taraftan Irak'ta PKK ve DEAŞ unsurlarının varlığını sürdürmesi, etnik temelli ayrılıkçılığa yönelik girişimler, bölgesel barışa, istikrara ve ülkemizin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturmaktadır. Suriye'de, sınırımıza mücavir alanlarda PKK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere mevcudiyetini sürdüren terör örgütleri, ülkemize, ulusal güvenliğimize ve sivillere yönelik eylemlerini sürdürmektedir." denildi.

Peki Cumhuriyet Halk Partisi, hayır deme kararını nasıl aldı? İşte CHP kulislerinde konuşulanlar:

Geçtiğimiz hafta yapılan CHP Parti Meclisi'nde Suriye-Irak tezkeresi hiç konuşulmadı. CHP'nin ilgili yöneticileri tezkereyle ilgili bir çalışma hazırlayıp bunu Kemal Kılıçdaroğlu'na sundu. Kılıçdaroğlu ise konunun CHP MYK'sında (Merkez Yürütme Kurulu) ele alınıp karar verileceğini belirtti.

MYK'DA KARAR ÇIKMADI

CHP MYK'sında genel ağırlık "hayır" yönündeyken Suriye ve Irak tezkeresine "evet" denilmesini savunan partililer de vardı. Kemal Kılıçdaroğlu ise MYK'da herkesin görüşünü dinledi ancak bir karar belirtmedi. Yani CHP MYK'sı da tezkereyle ilgili bir karar çıkmadan dağıldı.

Tüm bu yaşananlardan sonra akıllara şu soru geliyor: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Suriye-Irak tezkeresi için "hayır" kararını nasıl aldı? Kılıçdaroğlu, bugün grup toplantısından önceye kadar istişareler yaptı. HDP'yi ve PKK'yı sevindiren desteği için Kılıçdaroğlu'nun kimlerle konuştuğu merak konusu olurken grup toplantısında ise tezkereye "hayır" diyeceklerini duyurdu.