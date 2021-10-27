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    • 27.10.2021 14:11
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    • 27.10.2021 14:16
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    ais.osym.gov.tr: DGS ek tercih sonuç ekranı! DGS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman? ÖSYM son dakika açıkladı!

    15 Ekim'de alınan ek tercih başivuruları 21 Ekim tarihinde sona ermişti. Başvurularını tamamlayan adaylar DGS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyordu. ÖSYM tarafından gelen son dakika açıklamada, "15 - 21 Ekim 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır." ifadelerine yer verildi. Peki, DGS ek yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır? DGS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman? İşte tüm deteylar!

    takvim.com.tr
    ais.osym.gov.tr: DGS ek tercih sonuç ekranı!

    DGS ek tercihleri için başvurular 15 Ekim'de alınmaya başlanmıştı. 2 yıllık önlisans programlarından mezun olan öğrenciler 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapmak için DGS ek tercih başvurusunda bulunmuştu. Tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler DGS ek tercih sonuçları için geri sayıma başladı. ÖSYM'den konuyla ilgili son dakika açıklama geldi. Peki, DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar!

    DGS EK TERCİHLER AÇIKLANDI!

    15 - 21 Ekim 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

    Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 27 Ekim 2021 tarihinde 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

    DGS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 02 - 05 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

    E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 02 - 03 Kasım 2021 saat 23.59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

        Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

        E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir.

        Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.DGS ek tercih üniversite kayıt tarihleri henüz açıklanmadı. Tercih sonuçları açıklandıktan sonra üniversite kayıt tarihlerinin ÖSYM tarafından ilan edilmesi bekleniyor.
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        Haberler Güncel ais.osym.gov.tr: DGS ek tercih sonuç ekranı! DGS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman? ÖSYM son dakika açıkladı!
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