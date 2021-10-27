ais.osym.gov.tr: DGS ek tercih sonuç ekranı! DGS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman? ÖSYM son dakika açıkladı!

DGS ek tercihleri için başvurular 15 Ekim'de alınmaya başlanmıştı. 2 yıllık önlisans programlarından mezun olan öğrenciler 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapmak için DGS ek tercih başvurusunda bulunmuştu. Tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler DGS ek tercih sonuçları için geri sayıma başladı. ÖSYM'den konuyla ilgili son dakika açıklama geldi. Peki, DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar!