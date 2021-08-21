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    • 22.08.2021 06:36
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    Şehit kızı Gülay Demir'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler

    Babası terör örgütü YPG tarafından şehit edilen gazeteci Gülay Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok sert sözlerle eleştirdi. Demir, son dönemde mülteciler üzerinden siyaset yapmaya çalışan ve "Sınır namustur" pankartını paylaşan Kılıçdaroğlu'na "Suriye sınırından babamın bedenine havan mermisi saplanırken, siz sırtını babamın katillerine yaslayanlarla seçim hazırlığı yapıyordunuz." dedi.

    Şehit kızından Kılıçdaroğlu’na çok sert sözler

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Merkezi'ne asılan 'Sınır namustur' pankartının fotoğrafını paylaştı.

    Kılıçdaroğlu, paylaşımına "Birçok ülke "Biden yönetiminin talebiyle Afgan mülteci ağırlayacağız" açıklaması yapıyor. Batı Avrupa, Asya, Afrika ve Balkan ülkeleri… Anlaşılan Biden bunu bir tek Türkiye'den talep etmemiş. Dışişleri yetkililerinin bile girmesine izin verilmeyen toplantıda, hiç konuşulmamış(!)" notunu düştü.

    ŞEHİT KIZI GAZETECİDEN AĞIR SÖZLER
    Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını alıntılayan gazeteci Gülay Demir ağır ifadeler kullandı.

    Terör örgütü YPG'nin Suriye'den, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı saldırıda şehit olan 50 yaşındaki Mehmet Şirin Demir'in kızı olan Demir, CHP'nin HDP ile ittifakını eleştirdi.

    'NAMUSSUZLARIN SINIRI YOKTUR'
    "Suriye sınırından babamın bedenine havan mermisi saplanırken, siz sırtını babamın katillerine yaslayanlarla seçim hazırlığı yapıyordunuz." diyen Demir, "Sınır namustur ama NAMUSSUZLARIN SINIRI YOKTUR…" ifadesini kullandı.

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    Haberler Güncel Şehit kızı Gülay Demir'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler
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