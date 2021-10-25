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    • 25.10.2021 16:02
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    Son dakika! Yargıtay'dan 10 büyükelçiye Osman Kavala tepkisi: Örgütlü bildiri yayınlamaları infiale neden olmuştur

    Gelen son dakika haberine göre Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını isteyen 10 büyükelçiye tepki gösterdi. Akarca, "Bahsi geçen sayın büyükelçilerin sıradan bir şekilde değil de adeta örgütlü şekilde bir araya gelerek, toplu şekilde bildiri yayımlamış olmaları Türkiye'de bağımsız yargıyı, bağımsız yargı mensuplarını, tüm hakim ve Cumhuriyet savcılarını, yüksek yargı mensuplarını derinden yaralamış ve üzmüştür. İnfiale neden olmuştur" dedi. Haberin detayları...

    Yargıtay Başkanı’ndan 10 büyükelçiye Kavala tepkisi

    Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, "Bahsi geçen sayın büyükelçilerin sıradan bir şekilde değil de adeta örgütlü şekilde bir araya gelerek, toplu şekilde bildiri yayımlamış olmaları Türkiye'de bağımsız yargıyı, bağımsız yargı mensuplarını, tüm hakim ve Cumhuriyet savcılarını, yüksek yargı mensuplarını derinden yaralamış ve üzmüştür, infiale neden olmuştur" dedi.

    Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelen Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcılığı Bilim-Eğitim Merkez Stratejik Planlama ve Risk Tanımlama Dairesi Başkanı Dadaşov Ferid Zemanioğlu başkanlığındaki 11 kişilik savcı heyetini kabul etti. Kabulde konuşan Başkan Akarca, Yargıtay'ın görev ve yetkilerine ilişkin heyete bilgiler verdi. Azerbaycan - Türkiye'nin dost ve kardeş ülke olduğunu anlatan Akarca, bilgi alışverişinin önemine vurgu yaptı.

    Basın mensuplarının, 10 büyükelçi tarafından tutuklu olan Osman Kavala'ya ilişkin açıklamasıyla ilgili sorusu üzerine Akarca, Türkiye'nin laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunu belirtti.

        Anayasa'nın ilgili maddesinde, hiçbir organ, makam, merci veya kişinin yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir, talimat veremeyeceğini, genelge gönderemeyeceğini, tavsiye ve telkinde bulunamayacağına dikkat çeken Akarca, şöyle konuştu:

        "Bahsi geçen sayın büyükelçilerin sıradan bir şekilde değil de adeta örgütlü şekilde bir araya gelerek, toplu şekilde bildiri yayımlamış olmaları Türkiye'de bağımsız yargıyı, bağımsız yargı mensuplarını, tüm hakim ve Cumhuriyet savcılarını, yüksek yargı mensuplarını derinden yaralamış ve üzmüştür, infiale neden olmuştur. Sayın büyükelçilerin bulundukları ülkenin hukukuna da bağımsız yargının verdiği kararlara da saygılı olmasını beklemek en doğal hakkımızdır. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 1920 yılında yaptığı konuşmada, 'Milletlerin yargı hakkı, bağımsızlığının birinci şartıdır. Adalet kuvveti bağımsız olmayan bir milletin devlet olarak varlığı kabul edilemez.' demektedir. Burada bağımsız yargıya hiçbir makam, merci, güç içeride veya dışarıda tavsiye ve telkinde bulunamaz, emir ve talimat veremez. Burada bulunan sayın büyükelçilerin de diplomatik teamüllere uygun olmayan bu davranışlarından büyük ve derin üzüntü duyduğumuzu belirtmek isterim."

        Kabulde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyüp Yeşil, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı İdari Savcısı Bahattin Azizağaoğlu, Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Yargıtay Cumhuriyet Savcısı İlknur Altuntaş yer aldı.

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        Yargıtay Başkanı’ndan 10 büyükelçiye Kavala tepkisi
        Haberler Güncel Son dakika! Yargıtay'dan 10 büyükelçiye Osman Kavala tepkisi: Örgütlü bildiri yayınlamaları infiale neden olmuştur
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