Son dakika! Yargıtay'dan 10 büyükelçiye Osman Kavala tepkisi: Örgütlü bildiri yayınlamaları infiale neden olmuştur

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, "Bahsi geçen sayın büyükelçilerin sıradan bir şekilde değil de adeta örgütlü şekilde bir araya gelerek, toplu şekilde bildiri yayımlamış olmaları Türkiye'de bağımsız yargıyı, bağımsız yargı mensuplarını, tüm hakim ve Cumhuriyet savcılarını, yüksek yargı mensuplarını derinden yaralamış ve üzmüştür, infiale neden olmuştur" dedi.
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelen Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcılığı Bilim-Eğitim Merkez Stratejik Planlama ve Risk Tanımlama Dairesi Başkanı Dadaşov Ferid Zemanioğlu başkanlığındaki 11 kişilik savcı heyetini kabul etti. Kabulde konuşan Başkan Akarca, Yargıtay'ın görev ve yetkilerine ilişkin heyete bilgiler verdi. Azerbaycan - Türkiye'nin dost ve kardeş ülke olduğunu anlatan Akarca, bilgi alışverişinin önemine vurgu yaptı.
Basın mensuplarının, 10 büyükelçi tarafından tutuklu olan Osman Kavala'ya ilişkin açıklamasıyla ilgili sorusu üzerine Akarca, Türkiye'nin laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunu belirtti.