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    • 25.10.2021 15:39
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    CHP'li İBB'nin tren çekme yarışması sosyal medyada 'ti'ye alındı

    İstanbullulara hizmetten çok çile çektiren CHP'li İBB "Metro İstanbul Strongman Challenge Tren Çekme Yarışması" düzenledi. Tren yarışmasındaki görüntüler ise sosyal medyada alay konusu oldu. Yarışmadaki fotoğraflar daha önce arızalanan otobüsleri iten vatandaşları anımsattı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "İETT'den de "Otobüs İttirme Yarışması" bekliyoruz. Zira İstanbullular oldukça antrenmanlı." dedi.

    İBB’nin tren çekme yarışması sosyal medyaya ’ti’ye alındı

    İstanbul'da otobüs, metrobüs ve tramvaydaki ulaşım ağını bozan Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, vatandaşlara zor günler yaşatmaya devam ediyor.

    46 TON ÇEKTİLER

    AK Parti'nin tıkır tıkır işleyen sistemini bozan belediyenin otobüsleri ise her gün yolda kalıyor. Teknik yetersizlikten dolayı ise otobüsleri vatandaşlar iterek gitmeye çalışılıyor. Son olarak İBB Metro "İstanbul Strongman Challenge Tren Çekme Yarışması'nı Alibeyköy Yerleşkesi'nde düzenledi.

    Yarışmada Metro İstanbul çalışanlarından oluşan beşer kişilik 9 takım arasında, tren çekme yarışması yapıldı. Yarışmacılar, T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nda kullanılan 46,9 ton ağırlığındaki tramvay aracı 20 saniyelik süre içerisinde en uzağa çekebilmek için mücadele etti.

        ASIL STRONGMAN İSTANBULLULAR

        İBB'nin yarışması ise sosyal medyada alay konusu oldu. Kullanıcılar otobüs iten vatandaşları sosyal medyadan paylaşıp, "İstanbullular daha antrenmanlı" yorumunu yaptı.

        İşte vatandaşların alaya aldığı tweetler..

        "CHP'li İBB yönetimi, tren çekme yarışması düzenliyor. İETT'den de "Otobüs İttirme Yarışması" bekliyoruz. Zira İstanbullular oldukça antrenmanlı."

        CHP'li İBB yönetimi, tren çekme yarışması düzenliyor. İETT'den de "Otobüs İttirme Yarışması" bekliyoruz. Zira İstanbullular oldukça antrenmanlı."

        VATANDAŞLAR İTİYOR

        Geçtiğimiz ay İstanbul Sarıyer'de İETT otobüsü arıza yapmıştı. Otobüsün yolcular tarafından itilerek rampadan çıkarıldığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilmişti.

        Son haftalarda İETT otobüs yangınlarıyla da gündemde. Son olarak dün Küçükçekmece'de bir otobüs yandı. Geçtiğimiz gün de Gürpınar-Avcılar otobüsü alev almıştı.
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