CHP'li İBB'nin tren çekme yarışması sosyal medyada 'ti'ye alındı

VATANDAŞLAR İTİYOR

Geçtiğimiz ay İstanbul Sarıyer'de İETT otobüsü arıza yapmıştı. Otobüsün yolcular tarafından itilerek rampadan çıkarıldığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilmişti.

Son haftalarda İETT otobüs yangınlarıyla da gündemde. Son olarak dün Küçükçekmece'de bir otobüs yandı. Geçtiğimiz gün de Gürpınar-Avcılar otobüsü alev almıştı.