CHP'li İBB'nin tren çekme yarışması sosyal medyada 'ti'ye alındı

İstanbul'da otobüs, metrobüs ve tramvaydaki ulaşım ağını bozan Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, vatandaşlara zor günler yaşatmaya devam ediyor.
46 TON ÇEKTİLER
AK Parti'nin tıkır tıkır işleyen sistemini bozan belediyenin otobüsleri ise her gün yolda kalıyor. Teknik yetersizlikten dolayı ise otobüsleri vatandaşlar iterek gitmeye çalışılıyor. Son olarak İBB Metro "İstanbul Strongman Challenge Tren Çekme Yarışması'nı Alibeyköy Yerleşkesi'nde düzenledi.
Yarışmada Metro İstanbul çalışanlarından oluşan beşer kişilik 9 takım arasında, tren çekme yarışması yapıldı. Yarışmacılar, T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nda kullanılan 46,9 ton ağırlığındaki tramvay aracı 20 saniyelik süre içerisinde en uzağa çekebilmek için mücadele etti.