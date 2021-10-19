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    Etki ajanı Metin Cihan'ın iddialarına TÜGVA'dan peş peşe yalanlamalar! İsmail Evlek, Ömer Faruk Toktekin ve Mirac Çomran...

    CHP'li İBB'nin Adalar ilçe binasına yaptığı işgal girişimiyle hedef alınan TÜGVA üzerinden algı operasyonları sürdürülüyor. Yurt dışında firari olarak yaşayan ve TKP, FETÖ ve PKK gibi terör örgütleri ile ilişkili ve bağlantılı olan etki ajanı Metin Cihan, Türkiye Gençlik Vakfı TÜGVA'yı hedef alarak "devlet içinde kadrolaşma" iddiasını ortaya attı. Gelen yalanlamalara rağmen operasyonunu sürdüren Cihan, 'TÜGVA yöneticilerinin birçok kamu kurumunda çalışmadan maaş aldığını' iddia etti. Etki ajanının iddialarına TÜGVA ve TÜGVA yöneticilerinden peş peşe yalanlamalar geldi.

    takvim.com.tr
    TÜGVA’dan peş peşe yalanlamalar

    CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin Adalar ilçe binasına yaptığı işgal girişimiyle hedef alınan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üzerinden algı operasyonları sürdürülüyor.

    Yurt dışında firari olarak yaşayan ve TKP, FETÖ ve PKK gibi terör örgütleri ile ilişkili ve bağlantılı olan etki ajanı Metin Cihan kod adlı Cihan Yücel, Türkiye Gençlik Vakfı TÜGVA'yı hedef alarak "devlet içinde kadrolaşma" iddiasını ortaya attı.

    ETKİ AJANINDAN MAAŞ YALANI
    Gelen yalanlamalara rağmen operasyonunu sürdüren Cihan, 'TÜGVA yöneticilerinin birçok kamu kurumunda çalışmadan maaş aldığını' iddia etti. Cihan'ın yalanlarına başta CHP'li siyasetçiler olmak üzere İsmail Saymaz, Halk TV, Nevşin Mengü gibi isimler ve yayın organları alet oldu.

    PEŞ PEŞE YALANLAMA GELDİ
    Cihan'ın yalanlarına başta TÜGVA olmak üzere iddialarda ismi geçen yöneticilerden de peş peşe yalanlamalar geldi.

    TÜGVA: HODRİ MEYDAN DİYORUZ
    TÜGVA'dan yapılan açıklamada, "Yurt dışındaki etki ajanları ve yurt içindeki gazeteciler, bazı siyasiler bu durumu kara propaganda malzemesi yapmak yerine, eğer bir sorun olarak görüyorlarsa kendilerine hodri meydan diyoruz, bu iddialarını yargıya taşımalarını bekliyoruz. " ifadelerine yer verildi.

    Yapılan açıklama şu şekilde:
    "Türkiye Gençlik Vakfı, misyonu ve vizyonu belli olan, genel merkezdeki yöneticilerinin, il - ilçe yöneticilerinin "gönüllülük esasıyla" gençlere karşılıksız olarak hizmet ettiği, işi, gücü, mesleği olan kişilerin bulunduğu görünür, şeffaf ve güzide bir kuruluştur.

    Türkiye Gençlik Vakfı'nda istihdam edilen personellerimiz hariç:

    Yönetim Kurulu Üyelerimiz, İl Temsilcilerimiz ve diğer vakıf yöneticilerimiz gönüllülük esasıyla vakıf çalışmalarında bulunmaktadır. Her biri kendi mesleklerini icra etmektedir.

    Gönüllülük esası ile yapılan bu çalışmalarda kişilerin istediği okulu okuma ve istediği mesleği yapma hürriyeti dün olduğu gibi bugün de vardır ve yasaldır.

    Bir kişinin özel sektörde ya da kamuda çalışması yasal olarak vakıf yöneticisi veya üyesi olmasına engel değildir.

    Bu şeffaf ve yalın gerçeğe rağmen vakıf yöneticilerimizin meslekleri ve çalıştıkları yerler üzerinden hedef alınması, haklarında iftira atılması sadece kara propogandadır.

        YALAN VE İFTİRA İLE BİZİ YILDIRAMAZSINIZ
        Mesleklerini yaparken vakıf çalışmalarında gönüllü olarak çalışmaları takdir edilesi bir durum olması gereken yöneticilerimizin mesleklerine vakıf aracılığı ile kavuşmuş gibi gösterilmesi kara propagandadır, bu kara propogandayı asla kabul etmiyoruz.

        Yurt dışındaki etki ajanları ve yurt içindeki gazeteciler, bazı siyasiler bu durumu kara propaganda malzemesi yapmak yerine, eğer bir sorun olarak görüyorlarsa kendilerine hodri meydan diyoruz, bu iddialarını yargıya taşımalarını bekliyoruz.

        Sosyal medyadan iftira atarak, yalan söyleyerek, tehdit ederek, hedef göstererek bizleri yıldıramayacaklarını açık bir şekilde ilan ediyoruz. "

        İSMAİL EVLEK: HİÇBİR YASAL ENGEL BULUNMAMAKTADIR
        Tükiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkan Yardımcısı İsmail Evlek de etki ajanının iddialarını yalanladı.

        Evlek, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Hakkımda yapılan algı ve yalan haberlere cevaben: Özellikle Genç kardeşlerime sesleniyorum; Sevgili Gençler bizim en önemli özelliğimiz sorgulamak olmalı. Çünkü bizi her zaman kışkırtmak ve birbirimize düşürmek isteyecekler." ifadelerine yer verdi.

        Evlek şu açıklamayı yaptı:

        ÖMER FARUK TOKTEKİN: KARA PROPAGANDA YAPANLAR ŞİKAYETÇ OLSUN. HODRİ MEYDAN
        TÜGVA İstanbul Teşkilat Koordinatörü Ömer Faruk Toktekin de hakkındaki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

        Toktekin, "Hakkımda atılan asılsız iddialara cevabımdır." ifadeleriyle şu açıklamaları yaptı:

            BİR AÇIKLAMA DA ÇOMRAN'DAN
            Etki ajanı Metin Cihan'ın iddialarına bir yalanlama da Türkiye Gençlik Vakfı ( TÜGVA ) Bilecik İl Temsilcisi Mirac Çomran'dan geldi.

            Çoran Twitter'dan "Hakkımda yapılan algı ve yalan haberlere cevaben: Özellikle Genç kardeşlerime sesleniyorum; Sevgili Gençler bizim en önemli özelliğimiz sorgulamak olmalı. Çünkü bizi her zaman kışkırtmak ve birbirimize düşürmek isteyecekler." ifadeleriyle açıklamasını paylaştı.

            Çomran'ın açıklaması şu şekilde:
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