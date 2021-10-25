Ankara Şehir Hastanesi'nden kazada hayatını kaybeden Rümeysa Berin Şen'le ilgili açıklama

Ardından kadın doğum alanında uzmanlığı kazanarak Ankara Şehir Hastanesi'nde göreve başladığını ifade eden Recep Şen, "1 yıldır Kayseri Devlet Hastanesi acil servisinde çalıştı. 2,5 aydır Ankara'da görev yapıyordu. Söylendiğine göre 36 saat nöbetten sonra, çıkışta kaza başımıza geliyor. Sözün bittiği yerdeyiz. Son söz. Gencecik hayalleri olan bir kızdı. Uzman olursa memleketine gelip hizmet etmek istiyordu" dedi. Gazetecilerin 'Nöbetten şikayet ediyor muydu?' sorusuna cevap veren Şen, "Yok, onları biz konuşmadık. Annesine söylemiş olabilir de bizim bir bilgimiz yok" diye konuştu.