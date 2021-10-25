Murat Ongun talimatı verdi Ümit Kaya kurdu! Beyaz Masa içinde troll ordusu

İMAMOĞLU'NA YAĞLAMA RAKİPLERİNE OPERASYON

Bu hesaplarla CHP'li İBB Başkanı ve Murat Ongun başta olmak üzere desteklenen hesapların paylaşımları RT ve beğeni yapılıyor olumlu yorumlar yapılıyor, hedef alınan hesapların altına olumsuz yorumlar yazılıyor ya da kapatılması istenen hesaplar toplu şekilde şikayet ediliyor.

Yine aynı merkezden https://twitter.com/ibbhaberleri gibi yarı resmi yarı troll hesapların da yönetildiği iddia ediliyor.

MİLYONLAR HAVADA UÇUŞUYOR

Kaynağımız bu troll merkezinin aylık giderinin 500-600 bin TL arasında olduğunu, Kasım 2019'dan bu yana bu merkezin aktif olduğunu, aylık olarak hesaplandığında şu ana kadar en az 14 milyon lira harcandığını ve bu giderin de kamu kaynakları kullanılarak yapıldığını aktardı.