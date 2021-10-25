Murat Ongun talimatı verdi Ümit Kaya kurdu! Beyaz Masa içinde troll ordusu

Türkiye'de özellikle AK Parti ve MHP'yi destekleyen binlerce Twitter hesabı, CHP-FETÖ destekli sosyal medya çetesinin hedefi olmuş, Takvim.com.tr, operasyonun arkasındaki isimleri tek tek deşifre etderek bağlantılarını ortaya dökmüştü.
ÇORAP SÖKÜĞÜ GİBİ GELDİ
Takvim.com.tr, CHP'nin yönettiği İBB'nin sosyal medya operasyonlarını deşifre etmeye devam ediyor.
Daha önceki haberlerimizde Ümit Kaya ve Furkan Güngör'ün eski arkadaşlarının kendileri hakkında anlattıklarını ve CHP'nin troll ordusu ile ilgili iddiaları gündeme getirmiştik.
BEYAZ MASA İÇİNDE TROLL ORDUSU
Yine aynı kaynaklar, CHP'li İBB Sözcüsü Murat Ongun'un talimatıyla Ümit Kaya'nın Beyaz Masa içinde bir troll ordusu kurduğunu iddia etti.
Çok konuşulacak iddialardan öne çıkan detaylar şöyle:
Murat Ongun, Ümit Kaya'ya bir troll yapılanması için imkan sağlıyor. Ümit Kaya CHP ve Saadet Partisi içinde sosyal medya ile ilgilenen 40'dan fazla kişiyi Beyaz Masa içinde organize ediyor. Kaynağımız bu sayının kendi döneminde 40 olduğunu şu an sayının daha fazla olabileceğini de söylüyor.