Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı! Türkiye Güven Huzur ve Vale denetiminde 813 kişi yakalandı

Uygulama vatandaşların yoğun olarak bulunduğu eğlence ve etkinlik yapılan meydanlarda, fuar ve kutlama alanlarında, kamu binaları (Valilik, okul, hastane vb.) çevreleri ile açılan yollarda, toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında ve turizm sektöründe devre mülk ve devre tatil olarak hizmet sunan işletmeler ve vale personeline yönelik gerçekleştirildi.