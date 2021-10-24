Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı! Türkiye Güven Huzur ve Vale denetiminde 813 kişi yakalandı

Metruk binalar, park-bahçelerde ve bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklar ile okul önü ve çevrelerinde yol uygulaması yapıldı.
Uygulama vatandaşların yoğun olarak bulunduğu eğlence ve etkinlik yapılan meydanlarda, fuar ve kutlama alanlarında, kamu binaları (Valilik, okul, hastane vb.) çevreleri ile açılan yollarda, toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında ve turizm sektöründe devre mülk ve devre tatil olarak hizmet sunan işletmeler ve vale personeline yönelik gerçekleştirildi.
DENETİMLER 7 BİN 650 NOKTADA YAPILDI
Ülke genelinde 7 bin 650 noktada yapılan uygulamada 53 bin 67 personel, 205 dedektör köpek görev aldı. Uygulamada, 6 bin 207 metruk bina ve 6 bin 489 park-bahçe kontrol edildi, 23 bin 398 umuma açık yer, 167 bin 521 araç ve 196 devre mülk- devre tatil sektöründe faaliyet yürüten işletme denetlendi.