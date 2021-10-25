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    • 25.10.2021 18:13
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    Yeni koronavirüs önlemleri! 25 Ekim Kabine Toplantısı kararları! Okullar kapanacak mı? Kısıtlamalar geri gelecek mi?

    25 Ekim Pazartesi günü Kabine Toplantısı hakkında aramalar hız kazandı. Tüm Türkiye pazartesi günü yapılacak Kabine Toplantısı'na çevrildi. Yapılacak toplantıda koronavirüs salgını, terörle mücadele, ekonomideki son gelişmeler ve Osman Kavala konusu ele alınacak. Son dönemde artan vakalar için de belirleyici etken olacak Kabine Toplantısı'nda kritik veriler değerlendirilecek. Bu gelişmelerin arkasından vatandaşlar, "Kabine Toplantısı ile yasaklar geri gelecek mi? 25 Ekim Kabine Toplantısı kararları neler?" Sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte konu hakkında tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    25 Ekim Kabine Toplantısı kararları! Kısıtlamalar geri gelecek mi? Okullar kapanacak mı? Yeni koronavirüs önlemleri...

    25 Ekim Kabine Toplantısı hakkında vatandaşlar araştırmalara başladı. Kritik toplantıda koronavirüs tedbirleri, terörle mücadele, ekonomideki son gelişmeler ve Osman Kavala konuları en öndemli gündem başlıkları olacak. Peki, Kabine Toplantısı ile yasaklar geri gelecek mi? 25 Ekim Kabine Toplantısı kararları neler? İşte tüm merak edilenler!

    KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 25 Ekim Pazartesi günü Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

    GÜNDEM BAŞLIKLARI!

    Terörle mücadele, ekonomideki gelişmeler, ve koronavirüs tedbirleri en önemli gündem başlıkları olacak. Son dönemde güvenlik güçleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar, sahadaki son durum ve gelen istihbarat raporları masada olacak.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Brüksel'deki temaslarına ilişkin kabineyi bilgilendirmesi bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, kabineye yerli aşı çalışmaları ve vakalardaki son duruma ilişkin bilgi verecek.

    Başkan Erdoğan, ekim ayı sonunda Roma'da düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede başta ABD Başkanı Joe Biden olmak üzere pekçok liderle ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Kabine de, Türkiye'nin zirveye yönelik hazırlıkları da değerlendirilecek.

    Kabine üyelerinin üzerinde duracağı konulardan biri de, fahiş fiyat artışları olacak. İlgili bakanların, alınan tedbirler ve hazılanan raporlar ışığında kabineye sunum yapması bekleniyor.

        BİLİM KURULU ÜYESİNDE "KISITLAMA" AÇIKLAMASI

        Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, vaka sayılarındaki artışa bağlı kısıtlamaların gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin, "Kısıtlama yapmanın zamanı değil. Elimizde çok güçlü bir silah, aşımız var. Böyle bir düşünce ya da böyle bir konuşmayı şu an değerlendirmenin çok anlamı yok diye düşünüyorum.

        Şu an bu konuda tasalanmak yerine aslında toplumun mevcut kurallara dikkat etmesi, kapalı alanlarda maske takması, mesafeye dikkat etmesi, hastalık durumu şüpheli olanların sağlık kuruluşuna başvurması gerekir. Aşısı eksik olanlar ya da hiç aşı olmamış olanlar aşılarını yaptırırsa bu konuları hiç konuşmamıza gerek olmayacağı kanısındayım" diye konuştu.

        Okullar kapanacak mı? Kısıtlamalar geri gelecek mi?
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        Haberler Güncel Yeni koronavirüs önlemleri! 25 Ekim Kabine Toplantısı kararları! Okullar kapanacak mı? Kısıtlamalar geri gelecek mi?
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