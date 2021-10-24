Mossad’dan casuslara yalan makineli test





VİZESİNİ 'MAHİR' AYARLADI

15 ajandan biri olan R.A.A. da ifadesinde bu bilgileri doğrular nitelikte paylaşımlarda bulundu.



İsrail istihbaratından 'Mahir' isimli kişinin kendisine, 'Hırvatistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gidip vize başvurusunda bulun' dediğini aktaran R.A.A., "Anlaşmalı bir ofislerinin olduğunu, oradaki tanıdıkları vasıtasıyla vizeyi çıkartabileceklerini söyledi. Sen sadece evraklarını hazırlayıp ver dedi. Ben de konsolosluktan gidip vizemi aldım. 27 Haziran 2021 tarihine direkt olarak Hırvatistan Zagreb uçağına bana bilet alıp gönderdi" ifadelerini kullandı.