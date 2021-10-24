Mossad’dan casuslara yalan makineli test

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), İsrail gizli servisi Mossad'ın Türkiye'de faaliyet gösteren 15 kişilik 5 ayrı şebekesine yönelik gerçekleştirdiği 'Muteni' adı verilen son yılların en kritik operasyonunun ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor.
Tutuklanan 15 ajan hakkında yürütülen soruşturma dosyasındaki bilgiler, Mossad'ın çalışma sistemiyle ilgili de ayrıntıları gözler önüne serdi.
Mossad yetkililerinin kendilerine bilgi sağlayan ajanları tuttuğu İsrail ve özellikle Avrupa'daki 'hücre evleri'nde bir dizi testten geçirdiği de ortaya çıktı.
EVET Mİ HAYIR MI?: Edinilen bilgilere göre; İsrail ve yurt dışındaki Mossad hücrelerinde gözlem altına alınan ajanlara yalan makinesi (Poligraf) testi uygulanıyor. Yalan makinesinde sorgulanan ajanlara, 'ismi, 'bütün bilgileri verip vermediği', 'verdiği bilgilerin hepsinin doğru olup olmadığı' ve 'Mossad'la ilişkisi dışında utanacağı bir şey yapıp yapmadığı' soruları yöneltiliyor. Mossad'a çalışan ve yalan makinesinde teste tabi tutulan kişilere bu tarz sorulan sorulara 'Evet' veya 'Hayır' cevabı verilmesi isteniyor.