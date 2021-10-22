CHP'nin kullanışlı aparatı İsmail Saymaz'a TÜGVA'dan sert yanıt

Yaptığı manipülatif ve yalan haberlerle TÜGVA'yı hedef alan CHP'nin medya ayağı İsmail Saymaz, daha birkaç gün önce TÜGVA hakkında yalan söylediğinin ortaya çıkmasına rağmen bugün bir kez daha vakfı hedef alan bir habere imza attı. TÜGVA, Saymaz'ın haberine yanıt verirken "Daha birkaç gün önce TÜGVA hakkında yalan söylediği ortaya çıkan 'kullanışlı aparat' İsmail Saymaz'ın bugünkü yazısına cevabımızdır." ifadelerini kullandı.

İşte TÜGVA'nın İsmail Saymaz'a yanıtı

Daha önce yaptığı birçok haber yalan ve uydurma çıkan İsmail Saymaz adlı gazeteci, çarpıtma, yalan ve manipülasyonlarla örülmüş bir yazı yayımlamış ve malum medya kuruluşları, gerçek dışı iddialarla dolu yazıyı manşetlerine taşımıştır.

1- Yazıda konu edilen ve vakfımızda gönüllülük esasıyla yöneticilik yapan arkadaşlarımızın, işlerine TÜGVA üzerinden sokulduğu iddiası tamamen yalan ve kurmacadır.

2- Konu edilen bazı arkadaşlarımız TÜGVA'nın kuruluşundan önce çalıştıkları mezkur kurumlarda göreve başlamışlardır. Bu durum da ortaya atılan bilgilerin, nasıl bir algı operasyonunun parçası olduğunu göstermektedir.

3- Türkiye Gençlik Vakfı, misyonu ve vizyonu belli olan, il-ilçe yöneticilerinin "gönüllülük esası" ile gençlere karşılıksız hizmette bulunduğu, her birinin gerçek hayatta işi, gücü, mesleği olan kişilerin bulunduğu, görünür ve şeffaf olan güzide bir kuruluştur. TÜGVA; vakıf çalışmalarına tüm zamanını ayıracak personelini kendi bünyesinde istihdam etmektedir, kendi personelini istihdam edebilen bir vakıf olan TÜGVA'nın gönüllü yöneticilerinin iş hayatlarıyla hedef alınması trajikomik bir durum olmayı geçmiş, artık hedef göstermeye dönüşmüştür.

4- İsmail Saymaz yazısında, sanki TÜGVA'lı tüm yöneticilerin İBB'de çalıştığı imajını oluşturmuştur halbuki TÜGVA'nın onlarca yöneticisi vardır ve sadece belirli bir yerde çalışan isimler üzerinden gidilmesi algı operasyonunu da açık bir şekilde göstermektedir.

5- Birkaç gündür ortaya atılan bordro ve bugün ortaya çıkan yazı gösteriyor ki; CHP'li İBB yönetimi toplumu manipüle etmek için, KVK Kanunu'nu hiçe sayarak sözde gazeteci, özde siyasi tetikçi olan isimlere gerçeklikten koparılan bilgileri servis etmektedirler.

6- Hem KVKK kapsamında, hem de iftira suçu ile ilgili olarak; İBB, İsmail Saymaz ve manipüle edilmiş bu verilerle haber yapan basın-yayın organları hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.

7- İnsanların, iş yaşamları konusundan hedefe konulmaları kabul edilemez. CHP'li İBB; Adalar'da yaşattığı hukuksuzluğa karşı direnen TÜGVA'lı gençlerden rövanş hatta öç almak için yine suç işlemektedir.

Hukuk önünde hesaplaşacağız.