Geçtiğimiz günlerde düzenlenen seçimle yeniden İstanbul 1 Nolu Barosu Başkanlığına seçilen Mehmet Durakoğlu, Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda, avukatların daha şeffaf bir çatı altında toplanmaları maksadıyla kurulan ikinci baroları hedef aldı.



İstanbul 1 Nolu Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu'ndan darbe iması

DURAKOĞLU'NDAN DARBE İMASI

Sık sık teröre destek haberleriyle gündeme gelen baronun Başkanı Durakoğlu, seçilmiş hükümete karşı darbe imasında bulunarak, "İktidarın düştüğü gün ikinci baro kapanacaktır." dedi.







Çoklu baroların hiçbir artısı olmadığını ve kendilerinin siyaset yapmakla suçlandıklarını öne süren Durakoğlu, "Mücadele anlayışımız iktidarı rahatsız ediyor. Bizi siyaset yapmakla suçluyorlar 'çıkar cüppeni gel' diyorlar. Oysa siyasetçilerin hukuk konuştuğu yerde, hukukçuların siyaset konuşmamasını istiyorlar." dedi.





"İKİNCİ BARO HUKUKSUZ"

"İstanbul Barosu'nu nasıl susturacaksınız?" diye soran Durakoğlu, "Hukuksuz bir uygulamayla ortaya çıktı. Hukuksuzluk demokratik ülkelerde geleceğe taşınamıyor, bunu da taşıyamayacaklar." dedi.