Son dakika: PKK'ya darbe! 6 terörist öldürüldü

Terör örgütü PKK/YPG'ye darbe üste darbe vuruluyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İç Güvenlik Eren Operasyonlarıyla dün Tunceli'de 2, bugün Siirt'te 4 olmak üzere toplam terörist ölü ele geçirildi Operasyonlarda emeği geçen Jandarma İstihbarattan İHA, JİHA, yakın hava desteğine; J. Komando, JÖH Birliklerimizdeki kahramanlarımıza tebrikler" dedi.