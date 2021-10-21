CHP’li Engin Altay, 'İktidarın parçası olacağız' diyen HDP'li Pervin Buldan'a destek çıktı

MEMURLARI TEHDİT EDEN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK

Altay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara çağrı yaparken 18 Ekim'i tarih vermesinin özel bir anlamı olup olmadığı yönündeki soruya "18 Ekim'de özel bir şey aramaya gerek yoktur. Yolsuzluk, hırsızlık, usulsüzlükte tarih yok. Hırsızlık hırsızlıktır" dedi.

Altay, "Biz iktidar olunca enkaz edebiyatı yapmayacağız, devri sabık yaratmayacağız. Bizim yapacağımız iki şey var; Elimize makas alacağız. Yargıçların düğmelerini keseceğiz. Savcıların elindeki kelepçeleri keseceğiz. AK Parti iktidar oldu, 5 tane soruşturma komisyonu kurdu. Sen 19 yılda bir sürü iş yaptın. Meclis'te soruşturma komisyonu kurulmasını önledin. Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili gözümüzü kapatalım mı? Burada utandığımız için anlatamadığımız o kadar kirli işler var ki; ama biz belge olmadan da konuşmayız" diye konuştu.

CHP-HDP İLİŞKİSİ

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile gizli ittifak ortağı CHP arasındaki ilişki "yasak aşk"tan çıkmak üzere. Geçtiğimiz hafta Selahattin Demirtaş'ın CHP'ye resti ile başlayan süreçte Kılıçdaroğlu "Kürt sorunu HDP ile çözülür" diyerek geri adım atmak zorunda kalmıştı. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ise Kürt sorununun çözümü için İmralı'daki bebek katilini işaret etmişti. 2023 seçimlerinde adaylığı için HDP'ye ihtiyacı olan Kılıçdaroğlu'na gizli ortağı, İmralı ile temas şartını masaya koydu. Bugüne kadar açık ilişki yürütemediği için HDP tarafından ısrarla "yasaş aşk" değil, "açık nikah" masasına davet edilen CHP'ye bu kez "çözümün adresi" olarak İmralı gösterildi. Şİmd, gözler Kılıçdaroğlu'nun İmralı'daki teröristbaşı Öcalan ile de bir temas kurup kurmayacağında.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ: HDP'Yİ CİDDİYE ALMAYAN KAYBEDER

Cezaevinde olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş geçtiğimiz hafta CHP'ye rest çekti.

Demirtaş, T24'e yaptığı açıklamada "Seçim gününü beklemeye gerek yok. Peşinen söyleyelim, HDP'yi ciddiye almayanlar kaybeder. eçim sonrası için muhalefetin güven vermesi çok önemlidir. Yani seçilecek yönetim, bir süre sonra kendisinden başka tüm kesimleri yok saymamalı. Gerekirse kamuoyu huzurunda ilkesel protokol imzalanmalıdır" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU, RESTİ GÖRDÜ GERİ ADIM ATTI: KÜRT SORUNU HDP İLE ÇÖZÜLÜR

Bu resti gören CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise geri adım atarak Kürt sorununun çözümüyle ilgili HDP'ye yaranmaya çalıştı ve "Siyaset kurumunun 35-40 yıldır çözemediği bir Kürt sorunu var. Kürt sorunu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. Devlet dediğiniz kurum gayrimeşru bir organla muhatap olmaz. Meşru organ kimdir? HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. Halkın desteği var. Parlamentoya gelmiş, dolayısıyla parlamentonun içinde bulunuyor görevini yapıyor. Dolayısıyla eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla da biz bu sorunu çözebiliriz; bu düşüncedeydim." diye konuştu.