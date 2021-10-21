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    • 22.10.2021 09:03
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    • 22.10.2021 09:03
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    21 Ekim Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama! Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Büyük ikramiye kazandıran numaralar!

    Akşam saatlerinde şans oyunlarını yakından takip edenler Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında noter huzurunda ve canlı yayın ile gerçekleştirilen çekilişte büyük ikramiyenin ne kadar olduğu ve kendi kuponlarına vurup vurmayacağını merak edenler dört gözle çekilişin gerçekleşmesini bekliyordu, peki sonuçlar açıklandı mı? 21 Ekim Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? Haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'nun bugünkü kazandıran numaraları hangileri oldu?

    takvim.com.tr
    Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 21 Ekim Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama! Büyük ikramiye kazandıran numaralar!

    Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? 21 Ekim Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Salı, Perşembe ve Pazar günleri Süper Loto çekilişi gerçekleşiyor ve büyük bir heyecanla takip ediliyor. Kuponlarını doldurup bayilere gidip yatıranlar büyük ikramiyenin hayalini kurmaya başladı. Peki bugünün kazandıran numaraları açıklandı mı? Büyük ikramiye 48 milyon 886 bin 660 TL ve bu ikramiyenin hayaliyle yanıp tutuşan vatandaşlar kuponlarının şanslı olup olmadığını araştırır oldu. İşte sonuçlar...

    21 EKİM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

    Süper Loto 21:30'da canlı yayınla gerçekleşti ve sonuçlar belli oldu.

    İşte kazandıran numaralar:

    23, 25, 35, 55, 36, 34

    SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA EKRANI

    SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI NASIL İZLENİR?

    Bu akşamki Süper Loto çekilişini canlı izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

    19 EKİM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİNİ CANLI İZLE!

        SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

        • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.

        • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

        • İşaretleme yapmayı istemeyenler kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyebilir, terminal böylelikle rastgele 6 numara seçer. Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturulabilir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        • Tercihe göre arkadaşlarla Ortak Bilet satın alınabiliyor. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

        • Süper Loto oynamak için www.millipiyangonline.com, Milli Piyango uygulaması ya da en yakın satış noktasını kullanabilirsin. Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
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        Haberler Güncel 21 Ekim Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama! Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Büyük ikramiye kazandıran numaralar!
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