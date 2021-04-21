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    • 21.04.2021 14:06
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    SON DAKİKA: CHP'li 'ın Başkan Erdoğan'ı hedef alan tehditlerine suç duyurusu

    Son dakika haberine göre, Başkan ’ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Grup Başkan Vekili hakkında, bir televizyon programında Başkan Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle, ‘tehdit’ suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

    DHA
    CHP'li Altay hakkında suç duyurusu

    Başkan 'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Grup Başkan Vekili hakkında, bir televizyon programında Başkan Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle, 'tehdit' suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

    CHP'li Altay hakkında suç duyurusu




    "SONU MENDERES'E BENZEMESİN"
    CHP'li Altay, Başkan Erdoğan'ı hedef aldığı bir konuşmada, darbecilere tarafından idam edilen Başbakan Adnan Menderes'i örnek vererek, "Sonu benzemesin" ifadelerini kullanarak tehdit etmişti.

    Başkan Erdoğan: ''Be ahlaksız be edepsiz, biz kefenimizi giyip yola çıktık''

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ
    Başkan Erdoğan, CHP'li Engin Altay'ın "Menderes" göndermeli tehdidine ise "Bir ahlaksız, bir edepsiz benim akıbetimin de Menderes'in gibi olabileceğini söylüyor. Bre ahlaksız biz bu yola kefenimizle çıktık." sözleriyle yanıt verdi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: CHP'li Engin Altay'ın Başkan Erdoğan'ı hedef alan tehditlerine suç duyurusu