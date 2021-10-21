"40 YILA YAKIN BİR MAZİM VAR"

Taziyenin ardından BAYKAR çalışanlarına hitap eden Erdoğan, "Saygıdeğer kahramanlar. Sizler, Türkiye'nin 22. Yüzyıla yürüyüş yolunda dünyaya örnek teşkil eden kahramanlarsınız. Attığınız adımlarla, ürettiğiniz İHA, SİHA'larla adınızdan sadece bu yıl değil, bundan sonraki yıllarda da hep bahsettireceksiniz. Bu işin, bu sürecin kahramanı, Allah rahmet etsin Özdemir Bayraktar abimizdi. Benim yaklaşık 40 yıla yakın bir mazim var Özdemir beyle. Biz beraber siyaset yaptık. İl başkanıydım. O da benim il yönetim kurulundaydı. Özdemir bey çok nüktedandı. Tabi sizle de bu nüktelerini fırsat buldukça paylaşmıştır. Bu ifadeleri de herkesle paylaşırdı. Az önce içeride kardeşlerine ve çocuklarına da onu söyledim. Bu ifadelerini muhakkak kitaba almalısınız dedik. Bir hatırası olarak inşallah bunu da yayınlamalısınız." dedi.

"ÇOK BÜYÜK BİR ESER BIRAKTI"



Erdoğan, "Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Bu eserle Özdemir Bey ülkemizin geleceğine evlatlarıyla, kardeşleriyle beraber çok büyük bir eser bıraktı. Mutluyum. Afrika'ya çıkarken hastanede ziyaretine gittim. O ziyarete gittiğimde kendisiyle helalleşme fırsatını buldum. Helalleştik, öyle ayrıldık. Bu da beni mutlu eden bir durumdur. Bir dünürüm, bir ağabeyim, kardeşim olarak bunu da kendisiyle gerçekleştirdiğimden dolayı mutluyum. Tarih Özdemir Bayraktar'ı, inanıyorum ki sizlerle beraber bayraklaştırarak anacaktır. Sizler onun kahramanlarısınız. Onlarla beraber bu mücadeleyi, bu kahramanlığı birlikte yürüttünüz. Sizlerle beraber Akıncı'yı uçurduk. Kim bilir daha nice Akıncılar uçuracağız." diye konuştu.

SİHA'LARIN ÖNCÜ İSMİ

Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar ile ilgili anıların ve taziye mesajlarının paylaşılması amacıyla Baykar'ın internet sitesinde "taziye ve anı defteri" açıldı.