SİHA'ların babası Özdemir Bayraktar için "taziye ve anı defteri" açıldı! Duygulandıran mesajlar

Baykar'ın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Dualarıyla bizleri yalnız bırakmayan herkesten Allah razı olsun... Ebediyete irtihal eden Yönetim Kurulu Başkanımız Özdemir Bayraktar ile yaşadığınız anılarınızı ve taziye mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Dualarınızı eksik etmeyin." ifadelerine yer verildi.
Yeni açılmış olmasına karşın anı defterinde; Özdemir Bayraktar'ı uzaktan ya da yakından tanıyan, TEKNOFEST veya başka vesilelerle kendisiyle anısı bulunan kişilerden yüzlerce mesaj bulunuyor. Mesaj gönderenler arasında Azerbaycan ve Kırgızistan'dan vatandaşlar da yer alıyor.
Bir başsağlığı mesajında, "İnanmış olduğu davada vatanı ve milleti için yılmadan, yıkılmadan, mücadelesine son nefesine kadar devam eden kişiliği, karakteri ve zekası ile tüm dünyanın örnek alması gereken bir insanın aramızdan ayrılması ne büyük bir kayıp…" ifadeleri kullanılırken, diğer bir mesajda, "Milli gücümüzün ilham kaynağı" ifadesine yer veriliyor. Azerbaycan'dan bir seveni ise başsağlığı mesajında "Bu büyük Türk oğlunun devlet ve halkı için büyük hizmetleri vardır." değerlendirmesinde bulunuyor.
Özdemir Bayraktar için açılan "taziye ve anı defteri"ne "https://www.baykartech.com/ani-defteri.html" adresinden ulaşılabiliyor.
MİLLİ SİHA'LARIN ÖNCÜ İSMİYDİ
Tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybeden Özdemir Bayraktar, dün son yolculuğuna Fatih Camisi'nden uğurlandı. Bayraktar'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Sarıyer Garipçe köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.