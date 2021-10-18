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    • 18.10.2021 20:15
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    Başkan Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar mesajı: Milletimize yaptığı eşsiz hizmetler asla unutulmayacaktır

    Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan hayatını kaybeden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için bir mesaj paylaştı. Erdoğan, "Kıymetli dostum Özdemir Bayraktar’a Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Milletimize yaptığı eşsiz hizmetler asla unutulmayacaktır." ifadelerini kullandı.

    Başkan Erdoğan’dan Özdemir Bayraktar mesaj

    T3 Vakfi Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın babası Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar vefat etti.

    Başkan Erdoğan hayatını kaybeden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için bir mesaj paylaştı.

    Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:

    "Millî Teknoloji Hamlesi'ne hayalleriyle, gayretleriyle, mücadelesiyle yön veren, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı, kıymetli dostum Özdemir Bayraktar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Milletimize yaptığı eşsiz hizmetler asla unutulmayacaktır."

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar mesajı: Milletimize yaptığı eşsiz hizmetler asla unutulmayacaktır
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