29 Ekim tatili ne zaman, kaç gün? 28 Ekim yarım gün mü, öğleden sonra tatil mi olacak? 29 Ekim hangi güne denk geliyor?

Hem öğrenciler hem de çalışanlar 28 Ekim yarım gün mü, öğleden sonra tatil mi olacak? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırır oldu. Özellikle çalışanlar izin yapmak istedikleri ve tatil planları yaptıkları için yıl içerisindeki resmi tatil günlerinin neler olduğunu ve kaç gün yapılacağına dair bilgileri merak ediyor. Ekim ayının sonlarına yaklaşırken 29 Ekim tatili ne zaman, kaç gün? 29 Ekim hangi güne denk geliyor? Sorgulamaları da hız kazanmaya başladı. İşte merak edilen tüm bilgiler…
28 EKİM YARIM GÜN TATİL Mİ OLACAK?
Bu yıl 29 Ekim Cuma, 28 Ekim Perşembe gününe denk gelmektedir. Perşembe günü de yarım gün olması sebebiyle hafta sonu ile birleştiği takdirde üç buçuk gün izin kullanılabilir. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.
28 EKİM'DE OKULLAR YARIM GÜN TATİL Mİ?
Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle ülkemizde 28 Ekim yarım gün resmi tatil kabul edilmektedir. Bu nedenle okullar 28 Ekim Perşembe günü yarım gün faaliyette olacak. Öğrencilerin ders sayısı ve saatleri de buna göre belirlenecek.