HAVAYA UÇTU

MİT'in çalışmaları neticesinde, bölgede YPG/PKK'ya bağlı sözde Sosyal Adalet Konseyi binası önünde, örgüte ait bir araç tespit edildi. Nokta atışı ile üst düzey teröristlerin bulunduğu araç havaya uçuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristle mücadelemiz etkili ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.