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    • 20.10.2021 18:30
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    PKK'nın sözde 'Gara sorumlusu' Şilan Goyi etkisiz hale getirildi

    TSK yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadelesine başarılı bir şekilde devam ediyor. Teröristlerin korkulu rüyası haline gelen SİHA'lar bombardımana devam ediyor. Son olarak Suriye'nin kuzeyindeki Kobani'de PKK'lıların içinde bulunduğu bir araç imha edildi. TSK ve MİT'in ortak operasyonu sonucunda PKK'nın sözde 'Gara sorumlusu' Şilan Goyi etkisiz hale getirildi.

    PKK’nın sözde ’Gara sorumlusu’ Şilan Goyi etkisiz hale getirildi

    Türk Silahlı Kuvvetleri 'Bul ve yok et' parolasıyla terör örgütü PKK/YPG'ye zindan olmaya devam ediyor. Yurt içi ve sınır ötesinde etkin caydırıcı olan Mehmetçik teröristleri bulduğu yerde etkisizi hale getiriyor.

    MİT BULDU

    Operasyonlarda etkin kullanılan SİHA'lar teröristlerin korkulu rüyası olmuş durumda. Son olarak SİHA'lar, Suriye'nin kuzeyindeki Ayn el-Arap'taki Kobani'de hainleri vurmak için havalandı.

    HAVAYA UÇTU

    MİT'in çalışmaları neticesinde, bölgede YPG/PKK'ya bağlı sözde Sosyal Adalet Konseyi binası önünde, örgüte ait bir araç tespit edildi. Nokta atışı ile üst düzey teröristlerin bulunduğu araç havaya uçuruldu.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristle mücadelemiz etkili ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
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