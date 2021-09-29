"İtibardan tasarruf olmazmış millet aç aç" algısı yapan Meral Akşener'in 3 milyon liralık lüks aracı ve özel jet gezileri

2023 seçimleri için hazırlıklara başlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, il gezilerine devam ediyor.
Gittiği her ilde farklı bir tiyatro oyununa imza atan Akşener, daha önce slogan haline getirdiği "Millet aç" sözlerini, bugün de Kırşehir'de yaptığı konuşmasında yineledi.
"MİLLET AÇ" ALGISINI YİNELEDİ
Akşener, konuşmasında, "Şu insanların ağzına bir bakın. Dişi tam olan ne bir erkek ne bir kadın var bu ülkede. 'İtibardan tasarruf olmaz'mış. Hadi oradan be… Millet aç!" ifadelerini kullandı.
AKŞENER'İN LÜKS ARACI VE ÖZEL JETLE GEZİLERİ
Her fırsatta hükümetin uluslararası görüşmelerinde özel uçak kullanmasını eleştirip, makam araçlarını hedef alan Akşener'in bu sözleri, kendisinin lüks taşıtlarla gezilerini bir kez daha akıllara getirdi.
İyi Parti Lideri'nin mevcut şartlarda kendisinin kullandığı makam aracı olan Audi A8 Long, piyasada fiyatı 3 milyon liranın üzerindeyken, il gezilerinde de özel jet kullanması kendisiyle bir kez daha çelişmesine neden oldu.