"İtibardan tasarruf olmazmış millet aç aç" algısı yapan Meral Akşener'in 3 milyon liralık lüks aracı ve özel jet gezileri





"MİLLET AÇ" ALGISINI YİNELEDİ

Akşener, konuşmasında, "Şu insanların ağzına bir bakın. Dişi tam olan ne bir erkek ne bir kadın var bu ülkede. 'İtibardan tasarruf olmaz'mış. Hadi oradan be… Millet aç!" ifadelerini kullandı.





AKŞENER'İN LÜKS ARACI VE ÖZEL JETLE GEZİLERİ

Her fırsatta hükümetin uluslararası görüşmelerinde özel uçak kullanmasını eleştirip, makam araçlarını hedef alan Akşener'in bu sözleri, kendisinin lüks taşıtlarla gezilerini bir kez daha akıllara getirdi.