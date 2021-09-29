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    • 29.09.2021 19:33
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    "İtibardan tasarruf olmazmış millet aç aç" algısı yapan Meral Akşener'in 3 milyon liralık lüks aracı ve özel jet gezileri

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, her yaptığı il ziyaretinde yeni bir tiyatroya daha imza atıyor. Bugünkü durağı olan Kırşehir'de vatandaşlara hitap eden Akşener, "Şu insanların ağzına bir bakın. Dişi tam olan ne bir erkek ne bir kadın var bu ülkede. ‘İtibardan tasarruf olmazmış. Hadi oradan be… Millet aç!” şeklinde algı kokan ifadelerle hükümeti hedef aldı. Bu açıklamaların ardından "Millet aç" algısı yapan İYİ Parti liderinin kendi kullandığı lüks makam aracı ve özel jet akıllara geldi.

    Millet aç algısı yapan Akşener’

    2023 seçimleri için hazırlıklara başlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, il gezilerine devam ediyor.

    Gittiği her ilde farklı bir tiyatro oyununa imza atan Akşener, daha önce slogan haline getirdiği "Millet aç" sözlerini, bugün de Kırşehir'de yaptığı konuşmasında yineledi.



    "MİLLET AÇ" ALGISINI YİNELEDİ
    Akşener, konuşmasında, "Şu insanların ağzına bir bakın. Dişi tam olan ne bir erkek ne bir kadın var bu ülkede. 'İtibardan tasarruf olmaz'mış. Hadi oradan be… Millet aç!" ifadelerini kullandı.

    AKŞENER'İN LÜKS ARACI VE ÖZEL JETLE GEZİLERİ
    Her fırsatta hükümetin uluslararası görüşmelerinde özel uçak kullanmasını eleştirip, makam araçlarını hedef alan Akşener'in bu sözleri, kendisinin lüks taşıtlarla gezilerini bir kez daha akıllara getirdi.

    İyi Parti Lideri'nin mevcut şartlarda kendisinin kullandığı makam aracı olan Audi A8 Long, piyasada fiyatı 3 milyon liranın üzerindeyken, il gezilerinde de özel jet kullanması kendisiyle bir kez daha çelişmesine neden oldu.



        "ÖZEL UÇAKLARLA GEZMİYORUZ"
        Son zamanlarda imza attığı algı oyunları gündemden düşmeyen İYİ Parti lideri, 2018 yılında yaptığı bir açıklamada özel uçak kullanmadığını, tarifeli uçak veya karayolu ile gezdiğini söylemişti.

        Meral Akşener, "Biz özel uçaklarla uçmuyoruz. Sözüm söz iktidara geldiğinde hepsini satacağım. Bunları da bana hatırlatın" ifadelerini kullanmıştı.

        Bindiği bir uçakta karşılaştığı yolcuya "Özel uçaklarla gezmiyoruz biz, gördünüz. Bunu da değiştirmeyeceğim söz. Yarın, 4-5 sene sonra Meral abla ile uçakta gitmiştik 'söz vermişti ama yalancı çıktı' dedirtmeyeceğim" sözleriyle de şov yapmıştı..
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