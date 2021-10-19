Silahlı insansız hava araçları ile savaş doktrinini değiştiren Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti

Türkiye'de Milli Teknoloji Hamlesi'ni geliştiren, SİHA'ları TSK envanterine kazandıran BAYKAR'ın Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, 72 yaşında hayatını kaybetti. Bayraktar'ın oğlu, BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Özdemir Bayraktar, Babamız, ilham kaynağımız bugün Hakk'ın rahmetine kavuştu. Değerlerinden taviz vermeden adanmış bir ömür yaşadı. Yılmak bilmeyen azmiyle araştırıp üretenlerden oldu. Haksızlıklar karşısında hiç pes etmedi, gücü yettiğince yardım etti. Allah rahmet eylesin" dedi.

T3 VAKFI Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ise, "Babam, canım, arkadaşım, rehberim, dava yoldaşım Hakk'ın rahmetine yürüdü. Kanını, canını, sağlığını, varlığını milletimizin tam bağımsızlık mücadelesine vakfetti..." sözlerini paylaştı. Bayraktar, bugün Fatih Camii'nde öğle namazı düzenlenecek cenaze töreni sonrası İstanbul'da toprağa verilecek.

İHA projesi 2000 yılının başında Şırnak 6. İç Güvenlik Tugayı'na yapılan bir ziyaretle başladı. Tugaydaki komutanlardan Yarbay Melih Gülova, Özdemir Bayraktar'a teröre karşı teknolojik bir çare bulmaya çalıştığını söyledi. Bunun üzerine Tugay'ın bulunduğu Gabar Dağı'nın eteklerinde atölye kuruldu. Bayraktar kardeşler ve mühendisler 2 yıl Gabar'daki atölyede kalarak Türk Ordusu'nun ihtiyacı olan Gözcü mini İHA'yı yerinde geliştirdi. Ancak Yarbay Melih Gülova, 2007 Haziran'ında Şırnak'ta teröristlerce uzaktan patlatılan bir bombayla şehit düştü. Özdemir Bayraktar, "Bu projeler bu başarılar aslında onların eseridir. Komutanın vasiyetini tamamladık" demişti.

Trabzon Sürmeneli olan Özdemir Bayraktar, 1949'da Balıkçı Lütfi Reis'in oğlu olarak Sarıyer Garipçe'de doğdu. Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun oldu. 1967'de İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümüne girdi. Okul bittikten sonra 2 yıl İTÜ Motorlar Kürsüsü Profesörü İsmail Hakkı Öz'ün araştırma asistanlığı görevini yürüttü. Birçok fabrikanın kuruluşunda teknik yönetici oldu.

1984'de Baykar Makina'yı kurdu. İHA'ların geliştirmesi atılımında öncü rol üstlendi. Bu projelerin hayata geçirilmesinde tasarım aşamasından prototip aşamasına, imalat aşamasından yatırım planlamasına kadar her aşamada aktif ve lider olarak yer aldı. Özdemir Bayraktar, Bayraktar TB2 ve Bayraktar AKINCI TİHA'ya karakterini veren özgün tasarımların da sahibiydi...

ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI

Başkan Erdoğan, Bayraktar için taziye mesajı yayımladı: Millî Teknoloji Hamlesi'ne mücadelesiyle yön veren, kıymetli dostum Özdemir Bayraktar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Milletimize yaptığı eşsiz hizmetler asla unutulmayacaktır.