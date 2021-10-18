SON DAKİKA: Selçuk Bayraktar'ın ağzından babası Özdemir Bayraktar: Akıncı'nın tasarımı babama ait! Fabrikada yaşıyor

Türkiye bu günlerde savunma sanayisinde adından söz ettiriyorsa Bayraktar İHA, SİHA ve TİHA'ların bunda payı var. Azerbacan'da ve Libya'da dünyanın savaş bilgilerini değiştiren İHA ve SİHA'ların arkasındaki isim ise bugün vefat eden Özdemir Bayraktar.

SELÇUK BAYRAKTAR AKINCI TİHA'NIN TESLİM TÖRENİNDE BABASINDAN GURURLU BAHSETMİŞTİ

Her dönem engellerle karşılaşan ve milli üretimden geri duran Türkiye'nin ilk İHA ve SİHA'larının üretildiği Bayraktar fabrikalarında Özdemir Bayraktar ve ailesinin ne denli yoğun bir çalışma yürüttüğü, daha önce Selçuk Bayraktar tarafından anlatılmıştı.

Özdemir Bayraktar'ın vefatının ardından, Selçuk Bayraktar'ın AKINCI TİHA'nın teslim töreninde babasının bu öyküsünden gururla bahsettiği anlar, tekrar akıllara geldi.

"ANNEM VE BABAM HALA FABRİKADA YAŞIYOR"

Çizimi ve kavramsal tasarımı tamamen Özdemir Bayraktar'a ait olan AKINCI TİHA'nın teslim töreninde Selçuk Bayraktar, "Milli İHA geliştirmede, Bayraktar Ailesi olarak hep birlikte çalışıyoruz. Evlenene kadar, ben iş yerinde yatıp kalktım. Annem ve babam ise hala fabrikada yaşıyor. Bizimle birlikte çalışmaya devam ediyor." ifadeleriyle ailesinin bu alandaki yoğun çalışmalarını gözler önüne sermişti.

"ÇOCUKLUKTAN BERİ HAVACILIK DUYGUSUNU BİZLERE AŞILADI"

Selçuk Bayraktar, babası Özdemir Bayraktar'ın mücadelesini, şu sözlerle aktarmıştı "Babam Özdemir Bayraktar, çocukluktan beri havacılık duygusunu bizlere aşılamıştı. Birilerinin yurtdışına bağımlı olma zorunluluğu milletimize olan sorumluluğumuzun önüne geçemez. Öyle de oldu. 2003'te başlayan yolculuğumuzda ülkemizin taktik sınıfındaki ilk aracına koştuk.

AKINCI'NIN TASARIMI ÖZDEMİR BAYRAKTAR'A AİT

Şimdi de havacılıkta gelişmiş ülkelerin dahi almak için sırada beklediği, şu an 10'dan fazla ülkeyle sözleşmesi imzalanmış,Türk mühendisinin özgün tasarımı Bayraktar TB2 S/İHA'yı ülkemize kazandırdık. Bu sayede Baykar gelirlerinin yüzde 70'inden fazlasını ihracattan elde ediyor.

Akıncı'nın kendine özgü bükümlü kanat yapısı, kuştan çok uçan bir balığa benzemesi ve kavramsal tasarımı, babam Özdemir Bayraktar'a ait.

Türkiye'yi İHA liginde dünyanın ilk 3 ülkesine sokacak olan AKINCI, 6 ton kalkış ağırlığına sahip tümüyle mühendislik ekibimiz tarafından tasarlanan, yüzden fazla bilgisayar ve yapay zeka yazılımlarıyla stratejik görevlere imza atacak.