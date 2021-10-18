Sadık Albayrak Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ın ilham kaynağını açıkladı: Ebabil kuşları gibi uçacak

T3 Vakfi Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın babası Özdemir Bayraktar vefat etti. İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Gazeteci / Yazar Sadık Albayrak, merhum Bayraktar'ı A Haber canlı yayınında anlattı.
EBABİL KUŞLARI ONA İLHAM OLDU
Özdemir Bayraktar'ın öncülüğünü yaptığı SİHA'lara ilham kaynağını açıklayan Gazeteci / Yazar Sadık Albayrak, "Özdemir bir dâhiydi. Ebabil kuşları ona ilham oldu. Yani öyle bir uçak yapacağız ki ebabil kuşları gibi uçacak bu İHA'ların bugün yaptıkları gibi. O kafasını ona takmıştı." dedi.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"ÖZDEMİR BİR DAHİYDİ"
Gazeteci / Yazar Sadık Albayrak: Çok üzgünüm. Biraz da rahatsızdım yatıyordum haberi alınca şok oldum. Ama şunu söyleyeyim Özdemir bir dâhiydi. 30-40 senedir tanıyorum. Önce Sarıyer'de evlerine giderdik. Aslen Sürmeneli oldukları için balıkçılık yaparlardı. Balığa çıkardı ondan sonra bizi davet ederdi balık yemeye. Balık yediğimiz evde odaların bir tanesi vardı ben oyuncak odası derdim ona. O odaya girdiğiniz zaman uçak maketleri, aküler, piller ve benzeri şeyler vardı. Ben derdim ki o oyuncak odasında ne işin var diye. Meğer ta o günden kafasına takmış bu uçak yapmayı.
İLHAM KAYNAĞI EBABİL KUŞLARI
Ona da ilham olan şuydu. Kabe'yi yıkmak için Eblehe diye bir komutan Kabe üzerine yürüyor ve fillerle beraber uzun bir hikaye. Cenabı Hak ebabil kuşlarını gönderiyor ve o filleri ve askerleri yerle bir ediyorlar.
O askerlerin her birinin üzerine düşen nohut büyüklüğünde mermi diyelim benzeri havadan atıyor ve hepsi helak atıyorlar. O ebabil kuşları ona ilham oldu. Yani öyle bir uçak yapacağız ki ebabil kuşları gibi uçacak bu İHA'ların bugün yaptıkları gibi. O kafasını ona takmıştı.