Sadık Albayrak Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ın ilham kaynağını açıkladı: Ebabil kuşları gibi uçacak





AİLESİYLE BERABER BASKINA UĞRADI

Aradan yıllar geçti gelişmeler başladı İkitelli'de tesislerini kurdu. Ama biliyor musunuz o İkitelli'deki tesisler o zaman bizde bu hava araçları dışarıdan geliyor veya izin verdiklerine göre, bu alternatif ürettiği için o ailesiyle beraber İkitelli'de baskına uğradı Türkiye güya bağımsızdı o zamanlar. Rahmetli Özdemir çocuklarıyla beraber onlara da başsağılığı diliyorum orada başladılar, milli ve yerli oradan başladı.



İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün: Milletimizin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Kendisiyle hem Sarıyer'de hem de İstanbul İl Teşkilatı'nda birlikte siyaset ürettiğimiz bir ağabeyimizdi.