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    • 18.10.2021 14:57
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    Sadık Albayrak Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ın ilham kaynağını açıkladı: Ebabil kuşları gibi uçacak

    T3 Vakfi Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın babası Özdemir Bayraktar vefat etti. SİHA'lara öncülük eden Özdemir Bayraktar'ın ilham kaynağını açıklayan Gazeteci / Yazar Sadık Albayrak, "Özdemir bir dâhiydi. Ebabil kuşları ona ilham oldu. Yani öyle bir uçak yapacağız ki ebabil kuşları gibi uçacak bu İHA'ların bugün yaptıkları gibi. O kafasını ona takmıştı." dedi.

    Özdemir Bayraktar’ın ilham kaynağını açıkladı

    T3 Vakfi Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın babası Özdemir Bayraktar vefat etti. İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Gazeteci / Yazar Sadık Albayrak, merhum Bayraktar'ı A Haber canlı yayınında anlattı.


    EBABİL KUŞLARI ONA İLHAM OLDU
    Özdemir Bayraktar'ın öncülüğünü yaptığı SİHA'lara ilham kaynağını açıklayan Gazeteci / Yazar Sadık Albayrak, "Özdemir bir dâhiydi. Ebabil kuşları ona ilham oldu. Yani öyle bir uçak yapacağız ki ebabil kuşları gibi uçacak bu İHA'ların bugün yaptıkları gibi. O kafasını ona takmıştı." dedi.


    İşte o açıklamalardan satır başları;


    "ÖZDEMİR BİR DAHİYDİ"
    Gazeteci / Yazar Sadık Albayrak:     Çok üzgünüm. Biraz da rahatsızdım yatıyordum haberi alınca şok oldum. Ama şunu söyleyeyim Özdemir bir dâhiydi. 30-40 senedir tanıyorum. Önce Sarıyer'de evlerine giderdik. Aslen Sürmeneli oldukları için balıkçılık yaparlardı. Balığa çıkardı ondan sonra bizi davet ederdi balık yemeye. Balık yediğimiz evde odaların bir tanesi vardı ben oyuncak odası derdim ona. O odaya girdiğiniz zaman uçak maketleri, aküler, piller ve benzeri şeyler vardı. Ben derdim ki o oyuncak odasında ne işin var diye. Meğer ta o günden kafasına takmış bu uçak yapmayı.



    İLHAM KAYNAĞI EBABİL KUŞLARI
    Ona da ilham olan şuydu. Kabe'yi yıkmak için Eblehe diye bir komutan Kabe üzerine yürüyor ve fillerle beraber uzun bir hikaye. Cenabı Hak ebabil kuşlarını gönderiyor ve o filleri ve askerleri yerle bir ediyorlar.

    O askerlerin her birinin üzerine düşen nohut büyüklüğünde mermi diyelim benzeri havadan atıyor ve hepsi helak atıyorlar. O ebabil kuşları ona ilham oldu. Yani öyle bir uçak yapacağız ki ebabil kuşları gibi uçacak bu İHA'ların bugün yaptıkları gibi. O kafasını ona takmıştı.



        AİLESİYLE BERABER BASKINA UĞRADI
        Aradan yıllar geçti gelişmeler başladı İkitelli'de tesislerini kurdu. Ama biliyor musunuz o İkitelli'deki tesisler o zaman bizde bu hava araçları dışarıdan geliyor veya izin verdiklerine göre, bu alternatif ürettiği için o ailesiyle beraber İkitelli'de baskına uğradı Türkiye güya bağımsızdı o zamanlar. Rahmetli Özdemir çocuklarıyla beraber onlara da başsağılığı diliyorum orada başladılar, milli ve yerli oradan başladı.


        İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün: Milletimizin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Kendisiyle hem Sarıyer'de hem de İstanbul İl Teşkilatı'nda birlikte siyaset ürettiğimiz bir ağabeyimizdi.

        Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman: Adı hep yaşayacak. Allah gani gani rahmet eylesin. Kurduğu bu müessese attığı bu temeller Türkiye'ye çok daha büyük hizmetler yapacak.

        "HİÇBİR ENGEL TANIMIYORDU"
        Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Bütün milletimize baş sağlığı diliyoruz. Acımız büyük ama katkıları da büyük. Ağabeyimiz, gerçekten çok çok taktir edilecek bir insan. Güzel sohbetlerimiz ilişkilerimiz oldu günler geçirdik. Projeleri beraber konuştuk. Allah mekanını cennet eylesin. Üretmek yapmak denen konularda kararlılık denen konularda gerçekten hiçbir engel tanımıyordu. Bir şeyin yapılamayacağı konusunu asla kabul etmeyen kararlılığı vurgulayan bu konuda bir Karadeniz inadını bütün varlığıyla sahaya koyan düşünen pratik zekalı bir büyüğümüz. Türk Savunma Sanayii'nde nelerin yapılabileceğini bir örneği gösterdi. Bu ideali aşıladı.

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        Özdemir Bayraktar’ın ilham kaynağını açıkladı
        Haberler Güncel Sadık Albayrak Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ın ilham kaynağını açıkladı: Ebabil kuşları gibi uçacak
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