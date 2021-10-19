FETÖ'cü Gürbüz Sevilay tahliye edildi! MİT, Özbekistan’da paketleyip yurda getirmişti

Sabah'ın aktardığına göre, Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için örgüte dair bildiği her şeyi anlattığını söyleyen Sevilay, Özbekistan imamı olduğuna dair dava dosyasına giren ihbarın, husumetli olduğu yakın bir akrabası tarafından yapıldığını belirtti.

FETÖ'NÜN PKK/YPG İLE KİRLİ İŞBİRLİĞİNİ İTİRAF ETTİ