FETÖ'cü Gürbüz Sevilay tahliye edildi! MİT, Özbekistan’da paketleyip yurda getirmişti

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Gürbüz Sevilay, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken avukatı ise mahkeme salonunda hazır bulundu.
Mahkeme Başkanı, önceki duruşmada alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu ardından savunma yapması için sanığa söz verdi.
ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANMAK İTİRAFÇI OLDU
Sabah'ın aktardığına göre, Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için örgüte dair bildiği her şeyi anlattığını söyleyen Sevilay, Özbekistan imamı olduğuna dair dava dosyasına giren ihbarın, husumetli olduğu yakın bir akrabası tarafından yapıldığını belirtti.
FETÖ'NÜN PKK/YPG İLE KİRLİ İŞBİRLİĞİNİ İTİRAF ETTİ
Sorgusunda etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen Sevilay'ın anlatımları ve dijital materyallerden elde edilen veriler örgütün PKK/YPG ile kirli işbirliğini gün yüzüne çıkarmıştı.
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