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    • 19.10.2021 13:34
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    FETÖ'cü Gürbüz Sevilay tahliye edildi! MİT, Özbekistan’da paketleyip yurda getirmişti

    MİT’in operasyonuyla, Özbekistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirilen FETÖ’cü Gürbüz Sevilay’ın ‘Silahlı Terör Örgütüne Silah Sağlama’ ve ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçlarından yargılandığı davaya devam edildi. FETÖ sanığı Gürbüz Sevilay, adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Haberin detayları...

    FETÖ’cü Gürbüz Sevilay’a tahliye

    Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Gürbüz Sevilay, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken avukatı ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

    Mahkeme Başkanı, önceki duruşmada alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu ardından savunma yapması için sanığa söz verdi.

    ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANMAK İTİRAFÇI OLDU

    Sabah'ın aktardığına göre, Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için örgüte dair bildiği her şeyi anlattığını söyleyen Sevilay, Özbekistan imamı olduğuna dair dava dosyasına giren ihbarın, husumetli olduğu yakın bir akrabası tarafından yapıldığını belirtti.

    FETÖ'NÜN PKK/YPG İLE KİRLİ İŞBİRLİĞİNİ İTİRAF ETTİ

    Sorgusunda etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen Sevilay'ın anlatımları ve dijital materyallerden elde edilen veriler örgütün PKK/YPG ile kirli işbirliğini gün yüzüne çıkarmıştı.

    MİT 15 ŞUBAT'TA YURT DIŞINDA PAKETLEDİ

        Milli İstihbarat Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla "silahlı terör örgütüne üye olma" suçunda hakkında yakalama kararı olan Gürbüz Sevilay, MİT destekli operasyonla Özbekistan'da yakalanmış,15 Şubat'ta da Türkiye'ye getirilmişti.

        TAHLİYE EDİLDİ

        Ülke imamı olmadığını öne süren Sevilay, önceki beyanlarında Özbekistan imamlarını deşifre ettiğini söyledi. Birçok sağlık sorunun bulunduğunu, tedavi olmak için tahliye olmak istediğini belirten Sevilay, adalete güvendiğini söyledi. Sanık avukatının savunmasının ardından mahkeme, ara kararını açıkladı.

        ELEKTRONİK KELEPÇE TAKILACAK

        Buna göre hazırlık aşaması ve yargılama boyunca etkin pişmanlık kapsamında verdiği beyanlar ile tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak sanık Sevilay, 'Konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu kapsamda Gürbüz Sevilay'a elektronik kelepçe takılacak.

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