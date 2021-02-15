Son dakika haberi... Firari FETÖ mensupları Gürbüz Sevilay ve Tamer Avcı, MİT'in operasyonuyla Özbekistan'dan Türkiye'ye getirildi. Gürbüz Sevilay'ın, Irak ve Suriye'de PKK/KCK-PYD/YPG-SDG'ye yönelik silah temini faaliyetinde bulunduğu ve örgüt sorumlularıyla görüştüğü belirlendi.
FETÖ'CÜ GÜRBÜZ SEVİLAY, TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG/PYD İLE GÖRÜŞMÜŞ
Savunma sanayisinde faaliyet gösteren Sevilay'ın 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında KHK ile devlet memurluğundan ihraç edilen FETÖ mahrem imamlarına şirketinde görev verdiği, söz konusu kişiler vasıtasıyla 2017'de PKK/KCK mensuplarıyla irtibatlandığı öğrenildi.
TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA ASKERİ VE SAVUNMA DESTEĞİ
Irak ve Suriye'deki PKK/KCK-PYD/YPG-SDG mensuplarının füze, anti-drone, radar sistemi ve termal üniforma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2019'da ilk olarak Irak'ın kuzeyine giden Sevilay'ın, PKK/KCK organizasyonuyla illegal yollardan Suriye'ye geçtiği, Haseke'de örgütün silah/mühimmat/araç üretim ve geliştirme tesislerini ziyaret ettiği, ayrıca PKK/KCK sorumlularıyla örgüte ait karargahlarda görüştüğü tespit edildi.
HAŞHAŞİ GÜRBÜZ SEVİLAY, MAZLUM KOBANİ İLE İHA ÜRETEN YABANCI SİLAH ŞİRKETLERİNİ BULUŞTURDU