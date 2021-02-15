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    • 15.02.2021 19:08
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    Son dakika: Firari FETÖ'cüler ve , MİT operasyonuyla yurda getirildi

    Gelen son dakika haberine göre, haklarında yakalama kararı bulunan firari FETÖ mensupları ve , MİT'in operasyonuyla 'dan 'ye getirildi. Sevilay'ın terör örgütü PKK/YPG/PYD ile görüşmesi tespit edildi. İşte yakalanan FETÖ militanları hakkında detaylar...

    AA
    Firari FETÖ'cüler MİT operasyonuyla yurda getirildi

    Son dakika haberi... Firari FETÖ mensupları Gürbüz Sevilay ve Tamer Avcı, MİT'in operasyonuyla Özbekistan'dan Türkiye'ye getirildi. Gürbüz Sevilay'ın, Irak ve Suriye'de PKK/KCK-PYD/YPG-SDG'ye yönelik silah temini faaliyetinde bulunduğu ve örgüt sorumlularıyla görüştüğü belirlendi.

    FETÖ'CÜ GÜRBÜZ SEVİLAY, TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG/PYD İLE GÖRÜŞMÜŞ

    Savunma sanayisinde faaliyet gösteren Sevilay'ın 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında KHK ile devlet memurluğundan ihraç edilen FETÖ mahrem imamlarına şirketinde görev verdiği, söz konusu kişiler vasıtasıyla 2017'de PKK/KCK mensuplarıyla irtibatlandığı öğrenildi.

    TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA ASKERİ VE SAVUNMA DESTEĞİ

    Irak ve Suriye'deki PKK/KCK-PYD/YPG-SDG mensuplarının füze, anti-drone, radar sistemi ve termal üniforma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2019'da ilk olarak Irak'ın kuzeyine giden Sevilay'ın, PKK/KCK organizasyonuyla illegal yollardan Suriye'ye geçtiği, Haseke'de örgütün silah/mühimmat/araç üretim ve geliştirme tesislerini ziyaret ettiği, ayrıca PKK/KCK sorumlularıyla örgüte ait karargahlarda görüştüğü tespit edildi.

    HAŞHAŞİ GÜRBÜZ SEVİLAY, MAZLUM KOBANİ İLE İHA ÜRETEN YABANCI SİLAH ŞİRKETLERİNİ BULUŞTURDU

        Söz konusu görüşmelerde PKK/KCK tarafından kendisine iletilen ihtiyaçları karşılamak amacıyla savunma sanayi sektörü alanındaki uluslararası bağlantılarını devreye sokan Gürbüz Sevilay'ın, yabancı menşeli firma sorumluları ile PYD/YPG'nin Suriye'deki İHA/drone ile mücadele sürecini bizzat yönlendiren "Mazlum Kobani/Şahin Cilo" Kod Ferhat Abdi Şahin ve diğer üst düzey PKK/KCK mensuplarını Suriye'de bir araya getirdiği öğrenildi.

        ORTA ASYA'DA ŞİRKETLER KURUP FİNANS SAĞLADILAR

        Sevilay'ın, FETÖ'ye Özbekistan'da maddi yardımda bulunduğu, devlet kurumlarına sızan FETÖ mensuplarının iltimasıyla yurt dışında usulsüz ihaleler alarak kazanç sağladığı, Kırgızistan ve Ukrayna'da şirketler açtığı tespit edildi.

        FETÖ mensubu Tamer Avcı'nın ise örgüte öğrenci kazandırmak ve öğrencileri örgüt evlerine yönlendirmek için çalıştığı, örgüte ait şirketlerde sorumlu düzeyde görev yaptığı, internet üzerinden yayın yapan bazı haber portallarında Türkiye aleyhinde yazılar yazdığı belirlendi.
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        Haberler Güncel Son dakika: Firari FETÖ'cüler Gürbüz Sevilay ve Tamer Avcı, MİT operasyonuyla yurda getirildi