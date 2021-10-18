CHP'li Engin Özkoç ve heyeti sır toplantıda FETÖ firarisi Mahmut Yeter ile ne görüştü?

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, FETÖ'nün parti içindeki elçisi olmaya devam ediyor. Son olarak CHP heyeti ile firafi FETÖ'cü Mahmut Yeter'in gerçekleştirdiği ve içeriği merak konusu olan bir toplantıya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.



Avukat Burak Bekiroğlu, Twitter hesabından ifşa ettiği sır toplantıya ilişkin "CHP'li Engin Özkoç neden ABD'de Firari FETÖ İmamı MAHMUT YETER'in size rehberlik yaptığını Amerikalılarla olan bu toplantıyı kamuoyundan gizliyorsun. Benim senin kapalı kapılar ardında yaptığın tüm toplantılardan haberim var. Bugüne kadar bunu yayınlamamıştım, kamuoyu görsün." ifadelerini kullandı.







KAMUOYUNDAN NEDEN GİZLEDİN?

Bekiroğlu, CHP'li Özkoç'a "Rumi Forum toplantını, Fairfax ziyaret ve toplantını, Fetulahçılarla olan Cruize gemisi gezintini, Fetulahçıların Galasına katıldığını neden kamuoyundan gizledin" sorusunu yöneltti.



CHP’li Engin Özkoç’un FETÖ gecesinden görüntüsü çıktı





ZOR SORULAR

Bekiroğlu, Engin Özkoç'a "ABD'ye gittiğinde Middle East Enstitüsü'nde yuvarlak masa toplantısında kimlerle ne görüştün? Oradan çıkıp Gülen'in onursal başkanı olduğu Rumi Forum'a geçip tekrar toplantı yapmıştın. Tüm bu süreçlerde Firari İmam Mahmut Yeter yanında bulunmuş. 17/25 Aralık 2013 kumpasından önce 15 Mart 2013 tarihinde ABD'ye gittiğinde Firari FETÖ İmamı Mahmut Yeter seni George Mason Üniversitesi'ne neden ve kimin yanına götürdü?" sorusunu yöneltti.







Soldan sağa: Firari FETÖ İmamı MAFTAA Başkanı Mahmut Yeter, CHP Milletvekili Engin Özkoç, FETÖ Firarisi Tuskon Başkanı Rıza Nur Meral







MYK RAPORUNDA OLMAYAN O TOPLANTI

Avukat Burak Bekiroğlu, CHP'li Engin Özkoç'a seslenerek "Sizin partinin 2013 ve 2014 yılına ait tüm MYK raporlarınızı inceledim. 2013 yılındaki ABD'deki Fetullahçılara olan bu ziyaretlerin 2013 raporlarında var. Ama 2014 ziyaretini yazmamışlar. Neden sakladınız? Niye 2014 ziyaretin MYK raporunuzda yok?" dedi.





FETÖ İLE ABD'YE GİTTİ

Engin Özkoç, 17-25 Aralık'tan önce 2013 yılının başında Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı'yken FETÖ'nün ekonomik ayaklarından biri olan TUSKON ile ABD'ye gitmişti. Özkoç, CHP'li Bülent Tezcan, Gökhan Günaydın, Faik Tunay ve Ali Demirçalı ile Türk Amerikan Konvansiyon'unun enerji, ticaret ve kalkınma konulu toplantısına katılmıştı.





KILIÇDAROĞLU'NDAN KHK'LILARA İADE SÖZÜ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ ile ilişiği olanlara yönelik düzenlenen KHK ile görevden alınanlar için yeni açıklamalarda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu, "O kanun hükmünde kararnamelerle görevden alınan, işine son verilen, ekmeği elinden alınan herkesi görevine iade edeceğim." açıklaması yapmıştı. CHP'li Engin Özkoç'un, firari FETÖ imamı Mahmut Yeter'den aldığı mesajı Kılıçdaroğlu'na ilettiği, CHP'nin dillendirmeye başladığı KHK gündeminin bu şekilde başladığı iddia edildi.



