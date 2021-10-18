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Haberler Güncel Kod adı Metin Cihan, ablası PKK'lı! İşte etki ajanı sözde gazeteci Cihan Yücel'in terör örgütleri ile bağlantısı

Kod adı Metin Cihan, ablası PKK'lı! İşte etki ajanı sözde gazeteci Cihan Yücel'in terör örgütleri ile bağlantısı

Yurt dışında firari olarak yaşayan ve Türkiye'yi hedef alan mesnetsiz iddialar üzerinden etki ajanlığına soyunan Metin Cihan kod adlı Cihan Yücel'in kara ve kirli sicili ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Gençlik Vakfı'nı hedef alarak "devlet içinde kadrolaşma" iftirasını dolaşıma sokan Cihan'ın ablasının da PKK'lı olduğu öğrenildi. Bu gelişmeler üzerine takvim.com.tr Metin Cihan kod adlı firari Cihan Yücel'i mercek altına aldı. İşte Cihan'ın FETÖ, PKK-PYD, DHKP/C terör örgütleri olan ilişkisini kanıtlayan skandal tweetler...

takvim.com.tr
Özel haber
18.10.2021 19:43 - Son Güncelleme: 18.10.2021 20:18
Kod adı Metin Cihan, ablası PKK’lı! İşte etki ajanı sözde gazeteci Cihan Yücel’in terör örgütleri ile bağlantısı

Türkiye'yi hedef alan mesnetsiz iddialar ve iftiralarla sosyal medya hesabı Twitter üzerinden kara propaganda girişimine soyunan Metin Cihan kod adlı Cihan Yücel'in kirli sicili ortaya çıktı.

Son olarak Türkiye Gençlik Vakfı'nı (TÜGVA) hedef alarak "devlet içi kadrolaşma" yalanını dolaşıma sokan Cihan'ın dosyası hayli kabarık...

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Kod adı Metin Cihan, ablası PKK’lı! İşte etki ajanı sözde gazeteci Cihan Yücel’in terör örgütleri ile bağlantısı

Takvim.com.tr kod adı Metin Cihan olan firari Cihan Yücel'i mercek altına aldı;

Kod adı Metin Cihan, ablası PKK’lı! İşte etki ajanı sözde gazeteci Cihan Yücel’in terör örgütleri ile bağlantısı

Milli iradenin temsilcisi Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı skandal bir şekilde 'katil' yakıştırmasında bulundu.

Kod adı Metin Cihan, ablası PKK’lı! İşte etki ajanı sözde gazeteci Cihan Yücel’in terör örgütleri ile bağlantısı

'Diktatör' dedi

Kod adı Metin Cihan, ablası PKK’lı! İşte etki ajanı sözde gazeteci Cihan Yücel’in terör örgütleri ile bağlantısı

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