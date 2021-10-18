Kod adı Metin Cihan, ablası PKK'lı! İşte etki ajanı sözde gazeteci Cihan Yücel'in terör örgütleri ile bağlantısı
Yurt dışında firari olarak yaşayan ve Türkiye'yi hedef alan mesnetsiz iddialar üzerinden etki ajanlığına soyunan Metin Cihan kod adlı Cihan Yücel'in kara ve kirli sicili ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Gençlik Vakfı'nı hedef alarak "devlet içinde kadrolaşma" iftirasını dolaşıma sokan Cihan'ın ablasının da PKK'lı olduğu öğrenildi. Bu gelişmeler üzerine takvim.com.tr Metin Cihan kod adlı firari Cihan Yücel'i mercek altına aldı. İşte Cihan'ın FETÖ, PKK-PYD, DHKP/C terör örgütleri olan ilişkisini kanıtlayan skandal tweetler...
18.10.2021 19:43
- Son Güncelleme: 18.10.2021 20:18
Türkiye'yi hedef alan mesnetsiz iddialar ve iftiralarla sosyal medya hesabı Twitter üzerinden kara propaganda girişimine soyunan Metin Cihan kod adlı Cihan Yücel'in kirli sicili ortaya çıktı.
Son olarak Türkiye Gençlik Vakfı'nı (TÜGVA) hedef alarak "devlet içi kadrolaşma" yalanını dolaşıma sokan Cihan'ın dosyası hayli kabarık...