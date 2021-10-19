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    • 19.10.2021 14:05
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    Zeytinburnu'nda tramvay kazası! Panelvanla çarpıştı

    Son dakika haberi! İstanbul Zeytinburnu Akşemsettin durağında tramvay ile bir araç çarpıştı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.

    DHA
    Zeytinburnu’nda tramvayla kazası!

    İstanbul Akşemsettin-Mithatpaşa durakları arasında tramvay yoluna giren panelvan araçla tramvay çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmazken, seferlerde aksama yaşandı.

    Zeytinburnu'nda tramvayla kazası!




    SEFERLERİMİZ, KABATAŞ-AKŞEMSETTİN VE BAĞCILAR-ZEYTİNBURNU İSTASYONLARI ARASINDA YAPILMAKTADIR


    Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, " T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda geçici bir süre için seferlerimiz, Kabataş-Akşemsettin ve Bağcılar-Zeytinburnu istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

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