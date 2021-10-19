Özdemir Bayraktar'a son veda! O fotoğrafın sırrı ortaya çıktı: Komutanın vasiyetini tamamladık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünürü, Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın babası, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti. Bayraktar bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Bayraktar'ın vefatı nedeniyle iş dünyası, siyasilerden taziye ve anma mesajları gelirken sosyal medyada da yüz binlerce kullanıcı aileye baş sağlığı diledi.
BİR FOTOĞRAF DİKKAT ÇEKTİ
Özdemir Bayraktar'ın vefatının ardından bugün İHA ve SİHA üretimini gerçekleştiren oğulları Selçuk-Haluk Bayraktar'ın da olduğu bir fotoğrafı çokça paylaşıldı. Söz konusu karede bir de rütbeli askerin olması dikkat çekiyordu. O fotoğrafın ve İHA'ların o isimle ilgisinin sırrı da çok geçmeden ortaya çıktı.
"TERÖRE TEKNOLOJİK BİR ÇARE ARIYORUM" DEMİŞTİ
Özdemir Bayraktar'a, "Teröre karşı teknolojik bir çare bulmaya çalışıyorum" dedi. Tugay'ın bulunduğu Gabar Dağı eteklerinde hemen bir teknoloji atölyesi kuruldu. Özdemir Bayraktar ile oğulları ve mühendisler iki yıl boyunca bu atölyede çalıştı. Prototipler hazırlandı, uçuruldu. Döner kanatlı ilk mini İHA Malazgirt bu atölyede yapıldı.