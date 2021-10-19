Özdemir Bayraktar'a son veda! O fotoğrafın sırrı ortaya çıktı: Komutanın vasiyetini tamamladık



BİR FOTOĞRAF DİKKAT ÇEKTİ

Özdemir Bayraktar'ın vefatının ardından bugün İHA ve SİHA üretimini gerçekleştiren oğulları Selçuk-Haluk Bayraktar'ın da olduğu bir fotoğrafı çokça paylaşıldı. Söz konusu karede bir de rütbeli askerin olması dikkat çekiyordu. O fotoğrafın ve İHA'ların o isimle ilgisinin sırrı da çok geçmeden ortaya çıktı.