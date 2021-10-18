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    Togo'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan heyecanı! Lome caddeleri Türk bayraklarıyla donatıldı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret edeceği Togo'nun başkenti Lome'de büyük bir heyecan yaşanıyor... Şehrin caddelerine Erdoğan ve Togo Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe'nin fotoğraflarının yer aldığı afişler asıldı, sokaklar Türk bayraklarıyla donatıldı.

    Togo’da Başkan Recep Tayyip Erdoğan heyecanı!

    Togo, Türkiye'den cumhurbaşkanı düzeyinde ilk kez yapılacak ziyaret öncesi hazırlıkları tamamladı. Şehrin ana geçiş güzergahlarına Türk bayrakları asıldı.

    Şehrin 10 farklı noktasına ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Togolu mevkidaşı Gnassingbe'nin fotoğraflarıyla "Birlikte Daha Adil Bir Dünya Mümkün" ifadesinin yer aldığı afişler yerleştirildi.



    Togo'da müdür yardımcısı olarak çalışan 27 yaşındaki Cherafdine Tchadjobo, ziyaretten afişler sayesinde haberdar olduğunu ve neredeyse tüm önemli noktalarda afişlere rastladığını söyledi.

    "İKİ ÜLKENİN BİRBİRİYLE YAKIN DOST OLACAĞINA İNANIYORUM"
    Tchadjobo, "Türkiye'nin Lome'de büyükelçilik açtığını biliyordum. Türk Cumhurbaşkanının resmi ziyaret düzenlemesi eminim ilişkileri çok geliştirecektir. İki ülkenin birbiriyle yakın dost olacağına inanıyorum" dedi.

    Endüstri mühendisi 24 yaşındaki Monique Adade da Türkiye'nin adını son yıllarda çok sık duymaya başladığını söyledi. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştiğini fark ettiğini vurgulayan Adade, Türkiye gibi bir partnerin Togo'ya fayda sağlayacağını dile getirdi.



    Adade, "Afişleri görünce Türk Cumhurbaşkanının ziyaretinden haberdar oldum. Bu ziyaret eminim iki ülke için önemli fırsatlar doğuracaktır" sözlerini kullandı.

    Türkiye'yi çok merak ettiğini ancak henüz gitme şansı yakalayamadığını dile getiren Adade, Türk Hava Yolları'nın birçok Afrika ülkesinde direkt seferi olduğunu hatırlatarak, yakın zamanda Lome'den de Türkiye'ye direkt sefer beklediklerini sözlerine ekledi.

    ERDOĞAN'IN İKİNCİ DURAĞI TOGO
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Angola ile başladığı 4 günlük Afrika turunda ikinci durağı Togo olacak.

    Togo'ya Türkiye'den düzenlenen ilk resmi ziyaret Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından 20 Temmuz 2020'de yapılmış, Türkiye'nin Lome Büyükelçiliği de 1 Nisan 2021'de açılmıştı.
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