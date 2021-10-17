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    • 18.10.2021 06:11
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    Son dakika: Antalya Kaş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem | AFAD, Kandilli son depremler

    AFAD'da elde edilen verilere göre Antalya'nın Kaş ilçesinde saat 05.27'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem oldu. İşte haberin detayları ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

    O ilimizde deprem! AFAD duyurdu

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Antalya'nın Kaş ilçesinde saat 05.27'de 3.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.



    Sarsıntı yerin 26.98 km derinliğinde gerçekleşti.



    İşte depreme dair tüm detaylar;

    Büyüklük : 3.5 (Mw)



        Yer : Akdeniz, 86.54 km. Kas (Antalya)

        Tarih-Saat : 18.10.2021, 05:27:50 TSİ



        Enlem : 35.5745 N

        Boylam : 28.7891 E



        Derinlik : 26.98 km

        SON DEPREMLER LİSTESİ

        2021.10.18 05:27:43 35.1080 28.8957 85.9 -.- 3.6 3.5 AKDENIZ İlksel
        2021.10.18 05:15:08 36.5907 27.0330 26.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
        2021.10.18 05:07:18 39.4290 32.9867 6.1 -.- 1.4 -.- KOCYAYLA-BALA (ANKARA) İlksel
        2021.10.18 03:28:02 38.9643 26.1732 10.3 -.- 3.6 3.6 MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
        2021.10.18 03:17:49 39.3025 27.8897 9.3 -.- 3.1 3.0 FIRDANLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
        2021.10.18 02:37:11 36.6095 27.1260 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
        2021.10.18 02:05:46 41.0752 43.8607 7.4 -.- 2.5 -.- ERMENISTAN İlksel
        2021.10.18 01:03:50 36.2600 27.0867 10.3 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
        2021.10.18 00:19:56 38.4255 44.3782 5.0 -.- 2.4 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

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