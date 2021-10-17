Başkan Erdoğan Afrika'ya gidiyor! 4 günde 3 ülkeyi ziyaret edecek

TİKA'DAN BÜTÜN AFRİKA'YA YARDIM

Yunus Emre Enstitüsü de Somali, Senegal, Moritanya, Gambiya, Sudan, Ruanda ve Nijerya'da açtığı merkezler ile Türkçe öğretimi ve kültür-sanat faaliyetlerini sürdürüyor. Kızılay da öncelikle su ve yiyecek olmak üzere insani yardım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Başkan Erdoğan katıldığı uluslararası platformlarda da Afrika ülkeleri başta olmak üzere pek çok ülkenin koronavirüs aşısına erişimde yaşadığı adaletsizliğe şu sözlerle dikkat çekmişti: