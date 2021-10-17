Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır? Mevlid Kandili namazı saat kaçta kılınır, kaç rekattır? Okunacak dualar, sureler...

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MEVLİD KANDİLİ NAMAZI NEDİR?
Mevlid Kandili'nde kılınan tesbih namazı "Mevlid Kandili namazı" olarak adlandırılsa da bu namaz diğer kandillerde kılınan namazın aynısıdır. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) amcasına tavsiye buyurduğu bu namaz, Mevlid Kandili'nde de kılınmakta ve kılan kişiye bolca sevap kazandırmaktadır. Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır.
TESBİH NAMAZI İÇİN HANGİ HADİS VARDIR?
Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendup bir namazdır. Peygamberimiz amcası Abbas'a "Bak amca sana on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar" diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş, Abbas bunu her gün yapamayız deyince Peygamberimiz, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, "Tatavvu'", 14, "Salât", 303; Tirmizî, "Salât", 350, "Vitr", 19).