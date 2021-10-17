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    • 17.10.2021 09:58
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    Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır? Mevlid Kandili namazı saat kaçta kılınır, kaç rekattır? Okunacak dualar, sureler...

    Milyonlarca Müslüman vatandaş bu mübarek güne ulaşmanın sevincini yaşarken bir yandan da Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır? Mevlid Kandili namazı saat kaçta kılınır, kaç rekattır? Sorularına yanıt arıyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in doğduğu gün olarak bilinen bu mübarek gecede yapılacak ibadetlerin faziletleri çok büyüktür. Ellerin semaya yükseleceği bu gecede Allah’a dua etmek ve af dilemek isteyenlerin merak ettiği Mevlid Kandili namazına nasıl niyet edilir, kılarken hangi dualar ve sureler okunur? Sorusunun cevabı haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır?

    Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır? Mevlid Kandili namazı saat kaçta kılınır, kaç rekattır? Okunacak dualar, sureler neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.

    MEVLİD KANDİLİ NAMAZI NEDİR?

    Mevlid Kandili'nde kılınan tesbih namazı "Mevlid Kandili namazı" olarak adlandırılsa da bu namaz diğer kandillerde kılınan namazın aynısıdır. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) amcasına tavsiye buyurduğu bu namaz, Mevlid Kandili'nde de kılınmakta ve kılan kişiye bolca sevap kazandırmaktadır. Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır.

    TESBİH NAMAZI İÇİN HANGİ HADİS VARDIR?

    Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendup bir namazdır. Peygamberimiz amcası Abbas'a "Bak amca sana on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar" diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş, Abbas bunu her gün yapamayız deyince Peygamberimiz, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, "Tatavvu'", 14, "Salât", 303; Tirmizî, "Salât", 350, "Vitr", 19).

        MEVLİD KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKATTIR?

        Diyanet İşleri Başkanlığı, tesbih namazının 4 rekat kılınacağını belirtmektedir. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas'a, "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 14; Tirmizî, Salât, 238).

        TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

        Tesbih namazı dört rek'at olup şöyle kılınır: Allah rızâsı için namaz kılmaya niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha tesbih edilir yani 'Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber' denilir.


        Bu tesbih, rükûa varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rek'atta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rek'ata kalkılınca yine 15 kere tesbih okunur, ardından geri kalan kısım aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rek'at tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.
        Aslolan herkesin bu namazı tek başına kılmasıdır. Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde bu tesbih yapılmaz.

        MEVLİD KANDİLİ GECESİ FAZİLETİ VE ÖNEMİ NEDİR?

        İslam âlimleri mevlid gecesine çok önem vermişlerdir. Mevlid, Türkçe karşılığı ile "doğum zamanı" anlamına gelmektedir. İslam dininin kurucusu Hazreti Muhammed'in doğum gecesi olan Mevlid Kandili, aynı zamanda Hicri takvimde Rebiülevvel ayının 12. gecesidir.

        Mevlid, doğum zamanı demektir. Rebî'ul-evvel, ilkbahar demektir. Peygamber efendimiz, nübüvvetten sonra, her yıl, bu geceye ehemmiyet verirdi. Her Peygamberin ümmeti, kendi Peygamberinin doğum gününü bayram yapmıştı. Bugün de, Müslümanların bayramıdır, neşe ve sevinç günüdür.
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