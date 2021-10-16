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    • 17.10.2021 02:44
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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun 18 Ekim'i işaret ederek mafyavari söylemlerine sert tepki! "Hakkında işlem yapılmalı"

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir videomesaj yayımlayarak adeta mafyavari söylemlerle bürokratları hedef göstererek ve 18 Ekim'i işaret etti. Skandal açıklamaların ardından A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan 18 Ekim'e yönelik açıklamaları nedeniyle Kılıçdaroğlu için işlem yapılması gerektiğini vurguladı.

    Kılıçdaroğlu’nun mafyavari söylemlerine sert tepki

    AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 18 Ekim için bürokratlara yaptığı çağrıyı A Haber ekranlarında değerlendirdi.

    CHP'NİN TAKINDIĞI TAVIR HEP AYNIYDI
    Tarih boyunca CHP, Türkiye'de milli irade karşıtı tutumların adeta karargahı haline gelmiştir. Demokrasi tarihimizde 15 Temmuz, 28 Şubat, 27 Mayıs 1960 darbesinde CHP'nin takındığı tavra baktığımız zaman bu ülkenin medeniyet köklerine karşı bir duruş sergilemiştir.

    DARBEYİ MEŞRULAŞTIRMA TARAFINDA OLMUŞTUR
    Kasetli ve silahlı terör örgütünün kumpaslarıyla genel başkan yapılan Kılıçdaroğlu'ndan önce İsmet İnönü'nün dönemin başbakanı ve milletin adamı Adnan Menderes'e karşı "Menderes Menderes bendine gir Menderes, seni ben bile kurtaramam Menderes" ifadelerini kullanarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara karşı takındığı tavra benzer bir tavırla darbeyi meşrulaştırma tarafında olmuştur.

    TERLİKLERİNİ GİYEREK 15 TEMMUZ'DA YENİ GÖREVİNİ BEKLEDİ
    CHP 28 Şubat sürecinde de darbecilere kol kanat gerdi ve onlara destek verdi. Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'da terliklerini giyerek, kahvesini yudumlayarak darbe sonrasında kendisine verilecek görevi beklemeye başlamıştı.

    NEDEN 18 EKİM?
    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu için işlem yapılmalıdır. Milletimiz bunun hesabını sandıkta soracaktır. Kasetle gelen genel başkan, seçimin olmadığı, kabinenin çalışmadığı bir günde 18 Ekim'i işaret ederken milli iradeye karşı olanları cesaretlendirmek istemiştir.

    KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada bürokratlara seslenirken "18 Ekim pazartesi itibariyle bu düzenin illegal işlerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacaktır. Emir aldım diyerek bu kirli işlerden sıyrılmazsınız. Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa pazartesi itibariyle durun." ifadelerini kullanmıştı.

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