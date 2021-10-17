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    Mevlid kandilinde oruç tutulur mu? 2021 Mevlid Kandili hangi gece? Oruca nasıl niyet edilir, ne zaman tutulur? Sevapları…

    Müslüman alemi sabah saatlerinden bu yana Mevlid kandilinde oruç tutulur mu? Sorusuna yanıt arıyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in doğduğu gün olarak bilinen bu özel gecede yapılması gereken ibadetler araştırılırken en çok ön plana çıkan ibadetler arasında oruç yer alıyor ve ne zaman tutulması gerektiğine dair bilgiler merak ediliyor. Peki 2021 Mevlid Kandili hangi gece? Mevlid Kandili orucuna nasıl niyet edilir, ne zaman tutulur, sevapları nelerdir? Sorgulamaları da sıklıkla yapılıyor. İşte İslam dünyasında büyük önemi bulunan Mevlid Kandili orucuna dair merak edilen tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Mevlid kandilinde oruç tutulur mu?

    Mevlid kandilinde oruç tutulur mu? 2021 Mevlid Kandili hangi gece? Oruca nasıl niyet edilir, ne zaman tutulur? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Müslüman vatandaşlar Hz Muhammed'in (s.a.v.) doğduğu gün olarak bilinen bu mübarek günde ibadetlerini yerine getirmek istiyor ve özellikle Mevlid Kandili orucu ile ilgili tüm bilgileri merakla araştırıyor. Mevlid Kandili orucu faziletleri de haberimizde yer alıyor.

    MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN 2021?

    Mevlid Kandili, Rebiülevvel ayının 11.nci günü idrak edilmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre 2021 Mevlid Kandili Gecesi, 17 Ekim Pazar günü idrak edilecek.

    Sözlükte "doğulan yer ve zaman" anlamına gelen mevlid (çoğ. mevâlid) kelimesi, İslâmî literatürde "Hz. Peygamber'in doğum günü, bu günün yıldönümü münasebetiyle yapılan kutlamalar ve bu konuda kaleme alınan eserler" karşılığında kullanılmıştır.

    MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

    Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasının farz olduğuna dair herhangi bir bilgi yoktur. Ancak kandil günü veya ertesi gün oruç tutmakta bir mahzur da yoktur. Mevlid Kandili'nin en önemli ibadetleri arasında tesbih namazı gösterilir.

    MEVLİD KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

    Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), "Şaban'ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz.

        Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…' der." (İbn Mâce, İkâmetü's-Salat, 191) buyurmuştur.

        MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

        Öncelikle Oruç tutmak için, "Allah rızasını gözeterek oruç tutmaya niyet" etmemiz lazım. Diğer ibadetlerde olduğu gibi oruç ibadetinde de niyet şarttır. Mevlit Kandilinde "Allahım Niyet ettim Rıza-i şerifin için Rebiulevvel ayının yarınına oruc tutmaya" Eğer Ramazandan kazaları varsa şayet "Niyet ettim Allah rızası için tutamadığım Ramazan orucunun kazasını Rebiulevvel ayında tutmaya" diye niyet edilir.

        KANDİLDE ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ NEDİR?

        Mübarek gün ve gecelerde oruç tutmak ve ibadet etmek, kişinin içindeki Allah aşkını güçlendirir, maneviyatını kuvvetlendirir. Ayrıca Hz. Muhammed'in doğumu vesilesiyle kutlanan bu mübarek günde O'nun şefaatini kazanmaya vesile olur. Bu özel tarihlerde Yüce Allah'ın kudreti karşısında secde etmek, kişiye her zamankinden daha büyük bir fayda sağlar. Kişinin gönlünden geçirdiği ne dileği varsa hayırlı yoldan ve kolaylıkla gerçekleşmesine vesile olur.
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        Haberler Güncel Mevlid kandilinde oruç tutulur mu? 2021 Mevlid Kandili hangi gece? Oruca nasıl niyet edilir, ne zaman tutulur? Sevapları…
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