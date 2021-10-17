Mevlid kandilinde oruç tutulur mu? 2021 Mevlid Kandili hangi gece? Oruca nasıl niyet edilir, ne zaman tutulur? Sevapları…

Mevlid kandilinde oruç tutulur mu? 2021 Mevlid Kandili hangi gece? Oruca nasıl niyet edilir, ne zaman tutulur? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Müslüman vatandaşlar Hz Muhammed'in (s.a.v.) doğduğu gün olarak bilinen bu mübarek günde ibadetlerini yerine getirmek istiyor ve özellikle Mevlid Kandili orucu ile ilgili tüm bilgileri merakla araştırıyor. Mevlid Kandili orucu faziletleri de haberimizde yer alıyor.
MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN 2021?
Mevlid Kandili, Rebiülevvel ayının 11.nci günü idrak edilmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre 2021 Mevlid Kandili Gecesi, 17 Ekim Pazar günü idrak edilecek.
Sözlükte "doğulan yer ve zaman" anlamına gelen mevlid (çoğ. mevâlid) kelimesi, İslâmî literatürde "Hz. Peygamber'in doğum günü, bu günün yıldönümü münasebetiyle yapılan kutlamalar ve bu konuda kaleme alınan eserler" karşılığında kullanılmıştır.
MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?
Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasının farz olduğuna dair herhangi bir bilgi yoktur. Ancak kandil günü veya ertesi gün oruç tutmakta bir mahzur da yoktur. Mevlid Kandili'nin en önemli ibadetleri arasında tesbih namazı gösterilir.
MEVLİD KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?
Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), "Şaban'ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz.