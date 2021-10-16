Bugün kandil mi? 17 Ekim Pazar ne kandili? İşte Diyanet 2021-2022 dini günler takvimi! Hangi ibadetler yapılacak?

PEYGAMBER EFENDİMİZ NE ZAMAN DOĞDU?

Âlemlere rAhmet olarak gönderilen son peygamber Hz. Muhammed (sav), eski dünya olarak tanınan Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının ortasında yer alan Arabistan yarımadasının batısındaki Hicaz bölgesinde Mekke şehrinde milâdî 571 seneının 12 Rebiülevvel ayında dünyaya geldi.Tarih hesaplama yöntemlerindeki değişiklik nedeniyle Hz. Peygamber'in doğum tarihi 20 Nisan 571 ya da 17 Haziran 569 Pazartesi şeklinde belirlendi. Genel kabul gören kanaate göre Fil Vakası'ndan 50-55 gün sonra Rebîülevvel ayında Pazartesi günü dünyaya geldi. Doğumun pazartesi günü bulunduğu ise daha sahih rivayetlere dayanmaktadır.

MEVLİD İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

Hz. Peygamber, Ashâb-ı Kirâm, Emevî ve Abbâsîler zamanlarında rastgele bir tebrik örneğine rastlanmayan Mevlid Kandili, ilk kez hicretten aşağı yukarı üç yüz elli sene kadar sonra Mısır'da, Şii Fâtimî Devleti'nde Muiz-Lidînillâh döneminde kutlandı.Fâtımîler zamanındaki merasimlerde, daha eskiden lüzumlu hazırlıklar yapılır, Rebîülevvel ayının 12. gününde sabahtan başlamak üzere öğleye kadar 300 tepsi helva görevlilere dağıtılırdı.

Halife maiyetiyle eş güdümlü gelir selam sunar ve merasim Kur'an tilâvetiyle başlardı; sonrasında sırayla Enver (Hâkim), Ezher ve Akmer camileri hatipleri birer hutbe okuyup halife amacıyla dua ederlerdi. Bu sırada tilâvet sürdürülürdü.