Başkan Erdoğan Kasımpaşa'dan tanıdığı kafe sahibi ile sohbet etti: Eski günleri yad ettik



HALİMİZİ HATRIMIZI SORDU

Bir süre Safkan ile sohbet eden Erdoğan daha sonra Huber Köşkü'ne gitti. Safkan, Erdoğan'la yaptığı sohbeti anlattı. Safkan, "Ben de Kasımpaşalıyım. Halimizi hatırımızı sordu. İşlerimizi sordu. Şükür dedik.