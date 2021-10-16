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    • 16.10.2021 12:28
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    Başkan Erdoğan Kasımpaşa'dan tanıdığı kafe sahibi ile sohbet etti: Eski günleri yad ettik

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Angela Merkel görüşmesi öncesi Sarıyer'de konvoyunu durdurarak Kasımpaşa'dan tanıdığı kafe sahibi Bülent Safkan ile sohbet etti. Safkan, "Tesadüf gördük birbirimizi. Eski günleri yad ettik. Kasımpaşa'da beraberdik o zaman ki dönemlerde" diye konuştu.

    DHA
    Kritik temas öncesi yol üstünde sürpriz görüşme!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Angela Merkel görüşmesi öncesi Sarıyer'de konvoyunu durdurarak Kasımpaşa'dan tanıdığı kafe sahibi ile sohbet etti.


    ARACINI DURDURDU SOHBET ETTİ


    Başkan Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile görüşmesi için Sarıyer'de bulunan Huber Köşkü'ne gittiği sırada konvoyunu durdurarak Kasımpaşa'da tanıdığı kafe işletmecesi Bülent Safkan ile sohbet etti.


    HALİMİZİ HATRIMIZI SORDU
    Bir süre Safkan ile sohbet eden Erdoğan daha sonra Huber Köşkü'ne gitti. Safkan, Erdoğan'la yaptığı sohbeti anlattı. Safkan, "Ben de Kasımpaşalıyım. Halimizi hatırımızı sordu. İşlerimizi sordu. Şükür dedik.

        KASIMPAŞA'DA BERABERDİK
        Herhangi bir sıkıntının olmadığını ifade ettik. Tesadüf gördük birbirimizi.

        Eski günleri yad ettik. Kasımpaşa'da beraberdik o zaman ki dönemlerde" diye konuştu.

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