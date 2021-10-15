Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Mevlid Kandili önemi ve anlamı nedir? 2021 dini günler takvimi

Milyonların dua ve ibadetlerle idrak edeceği Mevlid Kandili yaklaşıyor. İslam alemi için son derece önemli olan Mevlid Kandili'nin tarihi milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Hicri takvime göre Safer ayının hemen ardından gelen Rebiülevvel ayının içerisinde yer alan ve Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) doğum günü olan Mevlid Kandili'nin tarihi araştırılıyor. Peki, Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Mevlid Kandili önemi ve anlamı nedir? İşte 2021 dini günler takvimine dair bilgiler...
MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?
Mevlid Kandili Hz. Muhammed (S.A.V)'in doğum günü olması sebebiyle İslam âlemi için önemlidir. Müslümanlar için önemi büyük olan Mevlid Kandili 17 Ekim 2021 Pazar günü idrak edilecek.
İşte Mevlid Kandili'nin önemi;
MEVLİD KANDİLİ NEDİR?
Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlid kelimesi, İslam kültüründe özellikle Peygamberimiz Hz. Muhammed'in doğumunu, bu vesileyle yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılır.
MEVLİD KANDİLİ'NİN ANLAMI NEDİR?
Mevlid Kandili Hz. Muhammed (s.a.v)'in doğum günü olması sebebiyle İslam âlemi için önemlidir. İslam dinindeki en hayırlı gecelerden biri kabul edilir.
Çok özel bir gece olduğu için Mevlid Kandili'nde yapılan duaların kabul olunduğuna inanılır. Bu mübarek gecenin bol bol dua edilerek ve ibadetle geçirilmesi tavsiye edilir.