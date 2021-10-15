Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Mevlid Kandili önemi ve anlamı nedir? 2021 dini günler takvimi

Milyonların dua ve ibadetlerle idrak edeceği Mevlid Kandili yaklaşıyor. İslam alemi için son derece önemli olan Mevlid Kandili'nin tarihi milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Hicri takvime göre Safer ayının hemen ardından gelen Rebiülevvel ayının içerisinde yer alan ve Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) doğum günü olan Mevlid Kandili'nin tarihi araştırılıyor. Peki, Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Mevlid Kandili önemi ve anlamı nedir? İşte 2021 dini günler takvimine dair bilgiler...

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Mevlid Kandili Hz. Muhammed (S.A.V)'in doğum günü olması sebebiyle İslam âlemi için önemlidir. Müslümanlar için önemi büyük olan Mevlid Kandili 17 Ekim 2021 Pazar günü idrak edilecek.

İşte Mevlid Kandili'nin önemi;