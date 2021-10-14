Son dakika! MSB: 16 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Terörün bataklığını kurutan Mehmetçik, ABD destekli bölücü terör örgütü PKK/YPG/PYD/KCK'ya acımıyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son beş günde Fırat Kalkanı bölgesinde 13, Barış Pınarı bölgesinde 3 olmak üzere, saldırı girişiminde bulunan 16 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
TOPLU İMHA SÜRÜYOR
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında bertaraf etmeye kararlılıkla devam eden kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son 5 günde Fırat Kalkanı bölgesinde 13, Barış Pınarı bölgesinde 3 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 16 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.