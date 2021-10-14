MİT ve Emniyet'ten PKK'ya darbe! Bombalı saldırının faili paketlendi

İstanbul MİT ve Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince PKK terör örgütüne yapılan operasyonda, 5 Ekim'de Suriye'nin Rakka şehrinde Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik başarısızlıkla sonuçlanan bombalı saldırının faili ile ilişkili olduğu belirlenen bir şüpheli yakalandı.

PKK'YA GEÇİT YOK

Şüpheli, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan dün sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAÇACAK YER ARIYORLAR

Mehmetçik, PKK'yı Irak'ın kuzeyinden silecek büyük bir hamle yaptı. Terör örgütünün Avaşin Basyan'da bulunan sözde doğu karargahına girdi ve 12 teröristi etkisiz hale getirdi. Bu operasyonla birlikte güvenli hat oluşturulmuş oldu.

SÖZDE DOĞU KARARGAHI YIKILDI

Irak'ın kuzeyinde de terör örgütü PKK'nın hareket alanını daraltmak için Pençe operasyonları başlatıldı.

4 Ekim'de düzenlenen operasyonda komandolar, teröristlerin 'girilemez' dedikleri terör inlerine girdi. "Kaya" diye tanımladıkları sözde "doğu karargahı" başlarına yıkıldı. Operasyonun adresi ise Avaşin-Basyan'dı.

Sözde doğu karargahının terör örgütü PKK için önemi büyüktü. Lojistik, elektronik, komuta kontrol ve irtibat dahil birçok sistemini buradan yönetiyordu.

PKK'nın "girilmez" dediği mağarada 12 terörist etkisiz hale getirildi. Mehmetçik adım adım ilerledi. 7 girişi olan mağaranın en zayıf noktasından operasyona başlandı. Komandolar teröristlerin inine girdi. Çatışmada 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin sözde "doğu karargahı" da ele geçirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin bölgede son dönemdeki saldırıların planlayıcısı ve failleri olduğu belirlendi.