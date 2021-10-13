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    Son dakika: Suriye'de YPG/PKK'ya yeni harekat olacak mı? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama

    Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündemdeki Suriye'deki YPG/PKK unsurlarına yönelik gerçekleşebilecek harekat hakkında "Rusya ve ABD bize verdikleri sözü tutmadı. Bizim de yapmamız gereken kendi göbeğimizi kendimiz kesmek. Cumhurbaşkanımız da söyledi, Gerekeni yapacağız. " dedi.

    Suriye’de YPG/PKK’ya yeni harekat olacak mı?

    Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündemdeki Suriye'deki YPG/PKK unsurlarına yönelik gerçekleşebilecek harekat hakkında "Rusya ve ABD bize verdikleri sözü tutmadı. Bizim de yapmamız gereken kendi göbeğimizi kendimiz kesmek. Cumhurbaşkanımız da söyledi, Gerekeni yapacağız. " dedi.

    Bakan Çavuşoğlu şunları söyledi:

    YPG/PKK'nın Türkiye'ye roket atma menzili aşağı yukarı 30 KM. ABD ve Rusya ile bir mutabakata varmıştık. Her ülkede bu bölgedeki teröristleri 30 KM güneye çıkaracaktı. Münbiç'teki teröristleri de buradan temizleyecekti. Bu sözler malesef tutulmadı. Sivillere de bize de yapılan salldırılarda ABD'nin de Rusya'nın da sorumluluğu var, sözlerini tutmadılar. Bizim de yapmamız gereken kendi göbeğimizi kendimiz kesmek. Cumhurbaşkanımız da söyledi, 'Gerekeni yapacağız.' ABD kınıyoruz bu saldırıları diyor. Bu silahları kim veriyor. Bu silahları sen veriyorsun, sen destekliyorsun! Bu samimiyetsiz bir açıklamadır. Aslında PKK/YPG'ye yönelik yapacağımız her hamle Suriye'nin toprak bütünlüğü için de önemli.

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    Haberler Güncel Son dakika: Suriye'de YPG/PKK'ya yeni harekat olacak mı? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama
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