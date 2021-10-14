Korona olduktan sonra ne zaman aşı olunur? Covid geçirenler ne zaman aşı olacak? Kaç gün sonra kaç doz aşı gerekir?

COVID-19 AŞILARI GÜVENLİ MİDİR?



Hiçbir aşı, faz çalışmaları yapılmadan, bu çalışmaların sonuçları ilgili mercilerle şeffaf bir şekilde paylaşılmadan onay alamaz, piyasaya sürülemez.

Aşı çalışması yapan kuruluş, geliştirme ve üretim sürecinde uluslararası kalite standartlarına uymak zorundadır.

Bu standartlar

• İyi Laboratuvar Uygulamaları (GLP-Good Laboratory Practices),

• İyi Klinik Uygulamaları (GCP-Good Clinical Practices) ve

• İyi Üretim Uygulamaları'dır (GMP-Good Manufacturing Practices).

Ayrıca faz çalışmaları sırasında aşıyla ilişkili olduğu düşünülen ve insan sağlığını belirgin ölçüde olumsuz etkileyen bir durum saptandığında çalışmalar durdurulmaktadır.

Yalnızca sorunun aşı ile ilişkili olmadığından emin olunması durumunda çalışmalar sürdürülmekte, aşılama yapılıyor ise kaldığı yerden devam ettirilmektedir. Bu çerçevede ülkemizde uygulanmaya başlanan COVID-19 aşılarının faz çalışmalarında çalışmanın durmasına sebebiyet verecek bir yan etki ile karşılaşılmamıştır.Uygulama aşamasında da GÜVENLİği konusunda herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır.