Korona olduktan sonra ne zaman aşı olunur? Covid geçirenler ne zaman aşı olacak? Kaç gün sonra kaç doz aşı gerekir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Covid geçiren kişilerin vücudunda antikor üretilese bile belli bir süre sonra covid 19 aşısı olması gerekiyorlar ve bunun ne zaman, kaç doz yapılması gerektiği merak edilenler arasında yer alıyor. İşte konuya dair tüm bilgiler…
KORONA OLDUKTAN SONRA NE ZAMAN AŞI OLUNUR?
COVID-19 geçirmiş kişilerde koruyuculuk bir müddet daha devam etmektedir. COVID-19 geçirmiş sağlık çalışanlarına, virüse maruz kalma oranı en yüksek grup oldukları için hastalığı geçirdikten 1 ay sonra; COVID-19 geçirmiş diğer risk gruplarına ise hastalığı geçirdikten 6 ay sonra aşı uygulanabilecektir.
COVİD GEÇİRENLER KAÇ DOZ AŞI OLACAK?
Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından aktarılan bilgilere göre, koronavirüs geçirenlerin iki doz aşı olması gerekiyor.
İlk iki dozu Biontech aşısından olan vatandaşlar için 3. doz aşı gerekmezken, ilk iki dozu Sinovac aşısından olan ve 50 yaş üzeri olan vatandaşlar, ikinci dozdan 3 ay sonra isterlerse Sinovac ya da Biontech aşısı olabiliyor.