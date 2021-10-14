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    • 14.10.2021 15:10
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    Korona olduktan sonra ne zaman aşı olunur? Covid geçirenler ne zaman aşı olacak? Kaç gün sonra kaç doz aşı gerekir?

    Vatandaşların en çok araştırdığı sorular arasında Korona olduktan sonra ne zaman aşı olunur? Yer alıyor. Koronavirüs vakaları artmaya devam ederken 2 doz aşı olmak çok önem taşıyor ve salgının seyrini azaltmak için aşı olmayı ihmal etmemek gerekiyor. Peki Covid geçirenler ne zaman aşı olacak? Kaç gün sonra kaç doz aşı gerekir? Biontech mi yoksa Sinovac mı vurulmalı? Covid 19 rahatsızlığını geçiren aşısız kişilerin çok merak ettiği bu konuya dair bilgiler haberimizin içeriğinde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Korona olduktan sonra ne zaman aşı olunur?

    Korona olduktan sonra ne zaman aşı olunur? Covid geçirenler ne zaman aşı olacak? Kaç gün sonra kaç doz aşı gerekir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Covid geçiren kişilerin vücudunda antikor üretilese bile belli bir süre sonra covid 19 aşısı olması gerekiyorlar ve bunun ne zaman, kaç doz yapılması gerektiği merak edilenler arasında yer alıyor. İşte konuya dair tüm bilgiler…

    KORONA OLDUKTAN SONRA NE ZAMAN AŞI OLUNUR?

    COVID-19 geçirmiş kişilerde koruyuculuk bir müddet daha devam etmektedir. COVID-19 geçirmiş sağlık çalışanlarına, virüse maruz kalma oranı en yüksek grup oldukları için hastalığı geçirdikten 1 ay sonra; COVID-19 geçirmiş diğer risk gruplarına ise hastalığı geçirdikten 6 ay sonra aşı uygulanabilecektir.

    COVİD GEÇİRENLER KAÇ DOZ AŞI OLACAK?

    Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından aktarılan bilgilere göre, koronavirüs geçirenlerin iki doz aşı olması gerekiyor.

    İlk iki dozu Biontech aşısından olan vatandaşlar için 3. doz aşı gerekmezken, ilk iki dozu Sinovac aşısından olan ve 50 yaş üzeri olan vatandaşlar, ikinci dozdan 3 ay sonra isterlerse Sinovac ya da Biontech aşısı olabiliyor.

        COVID-19 AŞILARI GÜVENLİ MİDİR?

        Hiçbir aşı, faz çalışmaları yapılmadan, bu çalışmaların sonuçları ilgili mercilerle şeffaf bir şekilde paylaşılmadan onay alamaz, piyasaya sürülemez.

        Aşı çalışması yapan kuruluş, geliştirme ve üretim sürecinde uluslararası kalite standartlarına uymak zorundadır.

        Bu standartlar
        • İyi Laboratuvar Uygulamaları (GLP-Good Laboratory Practices),
        • İyi Klinik Uygulamaları (GCP-Good Clinical Practices) ve
        • İyi Üretim Uygulamaları'dır (GMP-Good Manufacturing Practices).

        Ayrıca faz çalışmaları sırasında aşıyla ilişkili olduğu düşünülen ve insan sağlığını belirgin ölçüde olumsuz etkileyen bir durum saptandığında çalışmalar durdurulmaktadır.

        Yalnızca sorunun aşı ile ilişkili olmadığından emin olunması durumunda çalışmalar sürdürülmekte, aşılama yapılıyor ise kaldığı yerden devam ettirilmektedir. Bu çerçevede ülkemizde uygulanmaya başlanan COVID-19 aşılarının faz çalışmalarında çalışmanın durmasına sebebiyet verecek bir yan etki ile karşılaşılmamıştır.Uygulama aşamasında da GÜVENLİği konusunda herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır.
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        Haberler Güncel Korona olduktan sonra ne zaman aşı olunur? Covid geçirenler ne zaman aşı olacak? Kaç gün sonra kaç doz aşı gerekir?
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