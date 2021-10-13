Tel Rıfat’ta Rus drone’u düşürüldü! Bölgede sıcak saatler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündemdeki Suriye'deki YPG/PKK unsurlarına yönelik gerçekleşebilecek harekat hakkında "Rusya ve ABD bize verdikleri sözü tutmadı. Bizim de yapmamız gereken kendi göbeğimizi kendimiz kesmek. Cumhurbaşkanımız da söyledi, Gerekeni yapacağız. " dedi.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle;

Suriye'de anayasa komisyonunun tekrara canlandırılması için yoğun çaba sarf ediyoruz. 6. tur görüşmeler Cenevre'de başlayacak. Son dönemde rejimin muhaliflere ve sivillere saldırısı oldu o zaman da söyledik, kalıcı barış için siyasi çözüm şart.

SÖZLER TUTULMADI

PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde saldırılarını artırdığını görüyoruz. Bizim askerlerimize ve polisimize de saldırdılar 7 Ekim'de bir askerimiz 10 Ekim'de 2 polisimiz şehit oldu. PKK/YPG'nin Türkiye'ye roket atma menzili 30 km. Biz sınır ötesi harekatlarımızdan sonra ABD ve Rusya ile bir mütabakata varmıştık. Her iki ülke de teröristleri 30 km uzaklaştıracaktı. Bu sözler tutulmadı.





NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ

Son yapılan saldırılarda Rusya ve ABD'nin de sorumluluğu var çünkü sözlerinde durmadılar. Bizim burada yapmamız gereken şey yine kendi göbeğimizi kesmek. Bu bölgeden teröristlerin temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız.

ABD göstermelik kınama açıklaması yapıyor. Ama silahları sen veriyorsun. Burada samimiyetsizlik had safhada. Bizim operasyonlarımız Suriye'nin sınır bütünlüğü için de önemli. PKK/YPG'nin gündemi de Suriye'yi bölmek. Bu konuda kararlıyız elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.