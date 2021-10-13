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    • 13.10.2021 13:20
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    Tel Rıfat'ta Rus drone'u düşürüldü! Bölgede sıcak saatler

    Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütü PKK/YPG'nin karargahı Tel Rıfat'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bölgede mevzi ve hendek kazan teröristler havadan tespit edildi. Mehmetçik elleri tetikte operasyon emri beklerken Rusya'ya ait bir drone düşürüldü. İşte haberin detayları...

    Tel Rıfat’ta Rus drone’u düşürüldü! Bölgede sıcak saatler

    Suriye'nin kuzeyinde sıcak dakikalar yaşanıyor. Başkan Erdoğan'ın "Artık tahammülümüz kalmadı, en kısa sürede gereken adımları atacağız" açıklamasından sonra Suriye'ye harekat gündeme geldi.

    ANBEAN GÖRÜNTÜLENDİ

    Bölgeden gelen sıcak bilgilere göre, Rusya'ya ait drone Tel Rıfat'ta düşürüldü. A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel, Rusların her gün drone ile YPG/PKK'yı izlediğini, o dronelardan birinin düşürüldüğünü bildirdi.

    Düşen drone'a ait görüntüler de ortaya çıktı.

    MEVZİLER KAZILIYOR

    Türkiye'nin kuzeyinde bulunan ve YPG/PKK'nın konuşlandığı Tel Rıfat'ta terör mevzileri kazılıyor.

        Tel Rıfat'a uçurulan drone ile elde edilen görüntülerde teröristlerin hazırlıkları net şekilde görülüyor.

        Evlerin neredeyse tamamının etrafına hendekler kazılması dikkat çekiyor. YPG/PKK'lı teröristler ayrıca evlerin yanlarına mevziler yaparak nöbet tutuyor.

        Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündemdeki Suriye'deki YPG/PKK unsurlarına yönelik gerçekleşebilecek harekat hakkında "Rusya ve ABD bize verdikleri sözü tutmadı. Bizim de yapmamız gereken kendi göbeğimizi kendimiz kesmek. Cumhurbaşkanımız da söyledi, Gerekeni yapacağız. " dedi.

        Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle;

        Suriye'de anayasa komisyonunun tekrara canlandırılması için yoğun çaba sarf ediyoruz. 6. tur görüşmeler Cenevre'de başlayacak. Son dönemde rejimin muhaliflere ve sivillere saldırısı oldu o zaman da söyledik, kalıcı barış için siyasi çözüm şart.

        SÖZLER TUTULMADI

        PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde saldırılarını artırdığını görüyoruz. Bizim askerlerimize ve polisimize de saldırdılar 7 Ekim'de bir askerimiz 10 Ekim'de 2 polisimiz şehit oldu. PKK/YPG'nin Türkiye'ye roket atma menzili 30 km. Biz sınır ötesi harekatlarımızdan sonra ABD ve Rusya ile bir mütabakata varmıştık. Her iki ülke de teröristleri 30 km uzaklaştıracaktı. Bu sözler tutulmadı.



        NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ
        Son yapılan saldırılarda Rusya ve ABD'nin de sorumluluğu var çünkü sözlerinde durmadılar. Bizim burada yapmamız gereken şey yine kendi göbeğimizi kesmek. Bu bölgeden teröristlerin temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız.

        ABD göstermelik kınama açıklaması yapıyor. Ama silahları sen veriyorsun. Burada samimiyetsizlik had safhada. Bizim operasyonlarımız Suriye'nin sınır bütünlüğü için de önemli. PKK/YPG'nin gündemi de Suriye'yi bölmek. Bu konuda kararlıyız elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.
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